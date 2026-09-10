Хуситы пообещали не атаковать торговые суда в Красном море
Представитель группировки «Ансар Аллах» (хуситы) Мухаммед Абдулсалам заявил, что его военнослужащие не угрожают судоходству и торговле в Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе. Об этом он написал в соцсети X.
«Что касается свободы судоходства и международной торговли в Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе, то они остаются безопасными и беспрепятственными и не вызывают никаких опасений на международном уровне; со стороны Йемена им ничто не угрожает»,— уточнил Мухаммед Абдулсалам.
Представитель хуситов отметил, что у всех маневров «Ансар Аллах» есть свои цели, все действия группировки «носят оборонительный характер». По его словам, хуситы не настроены враждебно против каких-либо государств и не намерены совершать против них «акты агрессии». Все военные операции «Ансар Аллах» прекратятся, как только «завершится агрессия против Йемена», утверждает Мухаммед Абдулсалам.
Конфликт в Йемене начался в 2014 году. С начала июля этого года в стране активизировались бои между правительственными войсками и хуситами. «Ансар Аллах» и Саудовская Аравия, которая поддерживает официальное правительство Йемена, также возобновили обмен ударами. Хуситы объявили о морской блокаде саудовских судов, после чего атаковали несколько принадлежащих стране танкеров в Красном море.
Заявление следует понимать как условное обещание, а не как универсальную гарантию для любого торгового судна. В январе 2024 года хуситы связывали безопасность проходящих через Баб-эль-Мандебский пролив судов с радиосообщением об отсутствии отношений с Израилем; заход такого судна в израильский порт мог привести к внесению в черный список и атаке при следующем проходе в Красное море. Поэтому объявленная безопасность зависит от того, как хуситы определяют допустимые цели, а прекращение операций не исключает возврата к прежним условиям при сохранении заявленной ими причины конфликта.
Практическое значение заявления велико из-за роли маршрута: через Баб-эль-Мандебский пролив проходит около 12% мировой торговли, примерно 9% морской нефти и до 30% контейнерных перевозок. Любое изменение критериев, по которым судно считается безопасным, способно повлиять не только на отдельные рейсы, но и на доступность маршрута для перевозчиков.