Черноземье 10.09.2026, 18:01 Официальные курсы валют ЦБ на 11 сентября Австралийский доллар 60,9013 Английский фунт 114,4050 Белорусский рубль 27,9335 Гонконгский доллар* 10,7563 Дирхам ОАЭ 22,9682 Доллар США 84,3508 Евро 98,2856 Индийская рупия** 88,5748 Казахстанский тенге** 18,4619 Канадский доллар 61,1326 Китайский юань 12,5637 СДР 115,8879 Сингапурский доллар 66,7332 Турецкая лира* 17,4156 Украинская гривна* 18,9329 Шведская крона* 88,1525 Швейцарский франк 104,0982 Японская иена** 54,8944 *За 10. **За 100.