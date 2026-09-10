Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Официальные курсы валют ЦБ на 11 сентября

Австралийский доллар 60,9013
Английский фунт 114,4050
Белорусский рубль 27,9335
Гонконгский доллар* 10,7563
Дирхам ОАЭ 22,9682
Доллар США 84,3508
Евро 98,2856
Индийская рупия** 88,5748
Казахстанский тенге** 18,4619
Канадский доллар 61,1326
Китайский юань 12,5637
СДР 115,8879
Сингапурский доллар 66,7332
Турецкая лира* 17,4156
Украинская гривна* 18,9329
Шведская крона* 88,1525
Швейцарский франк 104,0982
Японская иена** 54,8944

*За 10. **За 100.