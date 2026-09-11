ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 14%
Банк России (ЦБ) на заседании совета директоров решил оставить ключевую ставку на уровне 14% годовых. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.
До этого ЦБ 10 раз подряд снижал ключевую ставку. С июня темпы снижения замедлились с 50 до 25 базисных пунктов. 24 июля регулятор решил опустить ставку с 14,25% до 14% годовых.
Произошла ошибка загрузки данных по ключевой ставке.
Как менялась ключевая ставка
Источник: ЦБ РФ
Сохранение ставки означает, что дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики не стало автоматическим: Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения на ближайших заседаниях в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий. Возможность дополнительного снижения до конца года уменьшилась, но пока сохраняется.
Ограничением для более быстрого снижения остается неопределенность со среднесрочными параметрами бюджета: в резюме обсуждения ставки ЦБ указано, что при таких условиях нельзя уверенно говорить о большей возможности дополнительного снижения на ближайших заседаниях. По итогам июльского заседания регулятор также повысил диапазон средней ключевой ставки на 2026 год до 14,5–14,6%.