ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 14%

Составлено ИИ-Ассистентъ

Сохранение ставки означает, что дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики не стало автоматическим: Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения на ближайших заседаниях в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий. Возможность дополнительного снижения до конца года уменьшилась, но пока сохраняется.

Ограничением для более быстрого снижения остается неопределенность со среднесрочными параметрами бюджета: в резюме обсуждения ставки ЦБ указано, что при таких условиях нельзя уверенно говорить о большей возможности дополнительного снижения на ближайших заседаниях. По итогам июльского заседания регулятор также повысил диапазон средней ключевой ставки на 2026 год до 14,5–14,6%.