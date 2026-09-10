Три «кита» обращений воронежцев на Госуслугах

Жители Воронежской области чаще всего обращаются к органам власти через платформу обратной связи на Госуслугах по трём темам: благоустройство, ЖКХ и дороги. Именно эти направления находятся в фокусе постоянного внимания — от местных и региональных властей до федерального центра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Архипов / Коммерсантъ Фото: Андрей Архипов / Коммерсантъ

В сфере благоустройства регион активно участвует в проекте «Формирование комфортной городской среды». По итогам голосования этого года определились объекты-победители в 11 муниципальных образованиях, четыре новых проекта благоустройства стали победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

В благоустройстве территорий муниципалитетов значимую роль играет территориальное общественное самоуправление (ТОС). Люди сами объединяются для решения вопросов своего двора, микрорайона или посёлка. В Воронежской области они активно поддерживаются со стороны АНО «Образ Будущего», создание которого инициировал вице-спикер Госдумы, член фракции «Единая Россия» Алексей Гордеев. Благодаря совместной работе губернатора Александра Гусева и Алексея Гордеева регион по уровню поддержки ТОСов является передовым в стране. Создано почти 2500 ТОСов. «Вот уже 10 лет по всей Воронежской области реализуются проекты. Они небольшие, в среднем стоимость одного не превышает миллиона рублей. При этом сделано много малых, но добрых и важных дел. Я считаю важным по всей области выйти на качественное взаимодействие территориального общественного самоуправления, муниципальной и региональной власти, чтобы все, что мы делаем как власть, люди действительно поддерживали и одобряли», — отметил Алексей Гордеев.

В сфере ЖКХ в регионе реализуются проекты обновления коммунальной инфраструктуры. Готовится трёхлетняя программа модернизации ЖКХ ориентировочной стоимостью около 19 млрд руб. Средства планируют направить на ремонт сетей и небольших объектов, включая сельские территории.

Для решения проблем в этой сфере подключается и федеральный центр. Депутат Госдумы, член Комитета по бюджету и налогам Сергей Чижов перечислил конкретные меры: введены обязательные жёсткие экзамены для руководителей управляющих компаний и создан реестр дисквалифицированных лиц, жильцы платят за воду, тепло и свет напрямую ресурсоснабжающим организациям, запрещена передача долгов граждан по ЖКХ коллекторам, создана система ГИС ЖКХ, сделавшая финансовую отчётность УК прозрачной. «Моя цель как депутата Госдумы и члена Комитета по бюджету и налогам — настроить механизмы так, чтобы они функционировали без сбоев по всей стране. За последние годы мы проделали огромный путь от коммунального хаоса к жесткому порядку», — отметил Сергей Чижов.

В дорожной сфере на ремонт и содержание дорог направлено 44% от общего объёма дорожного фонда региона. Уже отремонтирован 31 км полотна, что превышает 15% от годового плана. Увеличены объёмы нанесения термопластика, ведётся замена знаков, устройство барьерных ограждений и вырубка растительности в зоне школьных маршрутов. Реконструируются пять мостов в Острогожском, Бобровском, Верхнемамонском, Семилукском и Терновском районах. Депутат Госдумы, член фракции «Единая Россия» Аркадий Пономарев считает важным развитие сети автомобильных дорог всех уровней: «Это означает системный подход. Как депутат Госдумы, я вижу прямую связь между качеством дорог и качеством жизни людей». По его словам, в среднесрочной перспективе планируется привести к нормативному состоянию 85% опорной сети дорог, 80% федеральных трасс и до 60% региональных, а также построить более 30 обходов населённых пунктов на наиболее загруженных участках.

Проблемы, которые волнуют людей, не должны оставаться на бумаге. Когда жители, местная инициатива и федеральная поддержка работают в одной связке, даже самые сложные коммунальные и дорожные узлы начинают развязываться.