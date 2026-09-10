Алиханов: визит индийского премьера Моди ожидается до конца года
Визит премьер-министра Индии Нарендры Моди в Москву ожидается до конца 2026 года, заявил «РИА Новости» глава Минпромторга Антон Алиханов. По его словам, регулярные встречи двух лидеров помогают укрепить отношения между странами.
Владимир Путин и Нарендра Моди в 2025 году
Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ
Ранее сегодня помощника президента Юрия Ушакова говорил, что в 2026 году главы государств планируют встретиться дважды. Господин Ушаков отметил, что с 11 по 13 сентября Владимир Путин посетит саммит БРИКС в Нью-Дели, где встретиться с господином Моди.
Юрий Ушаков напомнил, что лидеры двух стран придерживаются договоренности, согласно которой они должны встречаться поочередно и хотя бы раз в год. Приехать к Владимиру Путину на этот раз должен именно индийский премьер, отметил господин Ушаков.
Последний раз Нарендра Моди приезжал в Москву с двухдневным визитом в июле 2024 года. Тогда его разговор с Владимиром Путиным продлился более двух часов. Речь могла идти о поставках российского ядерного топлива, сообщал Bloomberg со ссылкой на источники в индийском правительстве. Ответный визит Владимир Путин нанес в декабре 2025 года. По итогам встречи заключили соглашение об увеличении товарооборота между странами до $100 млрд к 2030 году.