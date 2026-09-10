Алиханов: визит индийского премьера Моди ожидается до конца года

Визит премьер-министра Индии Нарендры Моди в Москву ожидается до конца 2026 года, заявил «РИА Новости» глава Минпромторга Антон Алиханов. По его словам, регулярные встречи двух лидеров помогают укрепить отношения между странами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин и Нарендра Моди в 2025 году

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Владимир Путин и Нарендра Моди в 2025 году

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Ранее сегодня помощника президента Юрия Ушакова говорил, что в 2026 году главы государств планируют встретиться дважды. Господин Ушаков отметил, что с 11 по 13 сентября Владимир Путин посетит саммит БРИКС в Нью-Дели, где встретиться с господином Моди.

Юрий Ушаков напомнил, что лидеры двух стран придерживаются договоренности, согласно которой они должны встречаться поочередно и хотя бы раз в год. Приехать к Владимиру Путину на этот раз должен именно индийский премьер, отметил господин Ушаков.

Последний раз Нарендра Моди приезжал в Москву с двухдневным визитом в июле 2024 года. Тогда его разговор с Владимиром Путиным продлился более двух часов. Речь могла идти о поставках российского ядерного топлива, сообщал Bloomberg со ссылкой на источники в индийском правительстве. Ответный визит Владимир Путин нанес в декабре 2025 года. По итогам встречи заключили соглашение об увеличении товарооборота между странами до $100 млрд к 2030 году.