В Чувашии обоих кандидатов от «Яблока» сняли с выборов в Госдуму

Верховный суд Чувашии отменил регистрацию двух кандидатов от партии «Яблоко» на выборах депутатов Госдумы. Речь идет о председателе чувашского регионального отделения партии Владиславе Аркадьеве и члене бюро регионального отделения партии Викторе Стеньшине. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщили в пресс-службе суда.

Иск об отмене регистрации господина Аркадьева, баллотировавшегося по Чебоксарскому одномандатному округу №43, подал кандидат от партии «Зеленые» Константин Коновалов. С аналогичным иском против господина Стеньшина, выдвигавшегося по Канашскому округу №42, выступил кандидат от «Коммунистов России» Виктор Макаров. Оба иска суд удовлетворил.

Выборы депутатов Госдумы пройдут с 18 по 20 сентября.

Анар Зейналов