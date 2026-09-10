Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Силовики нашли скрывавшихся почти 30 лет двух членов Ореховской ОПГ

В Подмосковье правоохранители задержали двух бывших членов Ореховской ОПГ — Александра и Дмитрия Алешиных. Их разыскивали 28 лет по обвинению в вымогательстве и участии в преступном сообществе. Тверской районный суд Москвы арестовал Дмитрия Алешина до 7 октября, сообщили в пресс-службе столичных судов.

По информации следствия, задержанный по поручению глав ОПГ оказывал давление на предпринимателей и вымогал деньги за «крышу» бизнеса. В частности, братья Алешины требовали деньги с владельцев оздоровительного комплекса, а когда те отказались платить, злоумышленники сожгли здание.

Резонансные убийства и покушения 1990-х на карте Москвы и области

Читать далее

Александр и Дмитрий Алешины входили в состоящую в ОПГ банду Дмитрия Белкина (прозвище — Белок). Последний с 2014 года отбывает пожизненное заключение по делу об убийстве старшего следователя спецпрокуратуры Юрия Керезя в октябре 1998 года. Непосредственного киллера — криминального авторитета Олега Пронина — поймали вскоре после убийства и приговорили к 24 годам колонии.

Никита Черненко

Фотогалерея

История ореховской преступной группировки

Предыдущая фотография
Ореховская ОПГ сформировалась на юге Москвы в районе Шипиловской улицы в конце 1980-х годов. В нее в основном вошли молодые люди 18–25 лет, имеющие общие спортивные интересы. &lt;br> На фото: члены ОПГ Виктор Комахин (второй слева; застрелен в 1995 году) и Игорь Чернаков (третий слева; был убит в 1994 году на следующий день после убийства лидера ОПГ Сильвестра)

Ореховская ОПГ сформировалась на юге Москвы в районе Шипиловской улицы в конце 1980-х годов. В нее в основном вошли молодые люди 18–25 лет, имеющие общие спортивные интересы.
На фото: члены ОПГ Виктор Комахин (второй слева; застрелен в 1995 году) и Игорь Чернаков (третий слева; был убит в 1994 году на следующий день после убийства лидера ОПГ Сильвестра)

Фото: Автор неизвестен

В 90-е годы серьезную прибыль приносила игра в наперстки. Ореховские бригады крышевали наперсточников у магазинов «Польская мода», «Лейпциг», «Электроника», «Белград» у метро «Домодедовская» и «Юго-Западная»

В 90-е годы серьезную прибыль приносила игра в наперстки. Ореховские бригады крышевали наперсточников у магазинов «Польская мода», «Лейпциг», «Электроника», «Белград» у метро «Домодедовская» и «Юго-Западная»

Фото: «Прайм Крайм»

Лидером группировки стал Сергей Тимофеев, получивший кличку Сильвестр за внешнее сходство с актером Сильвестром Сталлоне. Был убит 13 сентября 1994 года — его Mercedes 600 был взорван на 3-й Тверской-Ямской улице. Убийство Сильвестра стало ударом для ОПГ, а раздел его наследства стоил жизни большинству лидеров «ореховских». Убийцы до сих пор не найдены, а в числе возможных организаторов называли даже Бориса Березовского: именно с Сильвестром связывали покушение на бизнесмена летом 1994 года

Лидером группировки стал Сергей Тимофеев, получивший кличку Сильвестр за внешнее сходство с актером Сильвестром Сталлоне. Был убит 13 сентября 1994 года — его Mercedes 600 был взорван на 3-й Тверской-Ямской улице. Убийство Сильвестра стало ударом для ОПГ, а раздел его наследства стоил жизни большинству лидеров «ореховских». Убийцы до сих пор не найдены, а в числе возможных организаторов называли даже Бориса Березовского: именно с Сильвестром связывали покушение на бизнесмена летом 1994 года

Фото: Автор неизвестен

Также ореховская ОПГ вымогала деньги у водителей, занимавшихся частным извозом у метро «Каширская». В 1989 году под контроль группировки перешли автозаправки Советского и Красногвардейского районов Москвы. &lt;br> На фото (слева направо): Андрей Пылев (Карлик; в тюрьме), Сергей Ананьевский (Культик, убит в 1996 году), Григорий Гусятинский (Гриша Северный; убит в 1995 году) и Сергей Буторин (Ося; получил пожизненное заключение)

Также ореховская ОПГ вымогала деньги у водителей, занимавшихся частным извозом у метро «Каширская». В 1989 году под контроль группировки перешли автозаправки Советского и Красногвардейского районов Москвы.
На фото (слева направо): Андрей Пылев (Карлик; в тюрьме), Сергей Ананьевский (Культик, убит в 1996 году), Григорий Гусятинский (Гриша Северный; убит в 1995 году) и Сергей Буторин (Ося; получил пожизненное заключение)

Фото: Автор неизвестен

По одной из версий, убийство Сильвестра могло быть местью за расстрел лидера бауманской ОПГ Валерия Длугача по кличке Глобус (на фото справа). Длугач был убит в 1993 году Александром Солоником — киллером курганской ОПГ, которая в тот момент сотрудничала с ореховской

По одной из версий, убийство Сильвестра могло быть местью за расстрел лидера бауманской ОПГ Валерия Длугача по кличке Глобус (на фото справа). Длугач был убит в 1993 году Александром Солоником — киллером курганской ОПГ, которая в тот момент сотрудничала с ореховской

Фото: Автор неизвестен

Пока Сильвестр был жив, его власть объединяла несколько бригад, руководители которых дружили: пятиборец Игорь Абрамов (Диспетчер; убит в 1993 году), чемпион СССР 1981 года по боксу Олег Калистратов (Калистрат; убит в 1993 году), хоккеист Игорь Чернаков (Двоечник; на фото справа; убит в 1995 году), боксер Дмитрий Шарапов (Димон; убит в 1993 году), культурист Леонид Клещенко (Узбек-старший; на фото слева; убит в 1993 году)

Пока Сильвестр был жив, его власть объединяла несколько бригад, руководители которых дружили: пятиборец Игорь Абрамов (Диспетчер; убит в 1993 году), чемпион СССР 1981 года по боксу Олег Калистратов (Калистрат; убит в 1993 году), хоккеист Игорь Чернаков (Двоечник; на фото справа; убит в 1995 году), боксер Дмитрий Шарапов (Димон; убит в 1993 году), культурист Леонид Клещенко (Узбек-старший; на фото слева; убит в 1993 году)

Фото: Из личного архива Леонида Клещенко

В 1993–1994 годах в ореховскую ОПГ влилась медведковская группировка. &lt;br> На фото: один из лидеров «ореховских» Сергей Буторин (слева) с медведковским коллегой Андреем Пылевым (Карлик; сейчас отбывает тюремный срок)

В 1993–1994 годах в ореховскую ОПГ влилась медведковская группировка.
На фото: один из лидеров «ореховских» Сергей Буторин (слева) с медведковским коллегой Андреем Пылевым (Карлик; сейчас отбывает тюремный срок)

Фото: Из личного архива Андрея Пылева

Одним из самых громких дел ореховской ОПГ было убийство связанного с криминальными кругами предпринимателя Отари Квантришвили. Он был убит 5 апреля 1994 года при выходе из Краснопресненских бань одним из «ореховских» — Алексеем Шерстобитовым (Леша Солдат; в 2008 году приговорен к 23 годам заключения)

Одним из самых громких дел ореховской ОПГ было убийство связанного с криминальными кругами предпринимателя Отари Квантришвили. Он был убит 5 апреля 1994 года при выходе из Краснопресненских бань одним из «ореховских» — Алексеем Шерстобитовым (Леша Солдат; в 2008 году приговорен к 23 годам заключения)

Фото: Автор неизвестен

Наследники Сильвестра боролись за власть не один год. 4 марта 1996 года недалеко от посольства США на Новинском бульваре был убит ближайший помощник Сильвестра и его наследник в ОПГ Сергей Ананьевский (Культик; на фото в середине). Свое прозвище он получил, поскольку занимался культуризмом и был чемпионом СССР 1991 года по пауэрлифтингу. Как выяснилось позже, убийцей был член курганской ОПГ Павел Зеленин

Наследники Сильвестра боролись за власть не один год. 4 марта 1996 года недалеко от посольства США на Новинском бульваре был убит ближайший помощник Сильвестра и его наследник в ОПГ Сергей Ананьевский (Культик; на фото в середине). Свое прозвище он получил, поскольку занимался культуризмом и был чемпионом СССР 1991 года по пауэрлифтингу. Как выяснилось позже, убийцей был член курганской ОПГ Павел Зеленин

Фото: Автор неизвестен

После смерти Сергея Ананьевского руководителем ОПГ стал Сергей Володин (Дракон; на фото слева). &lt;br>На фото: похороны Сергея Ананьевского на Хованском кладбище

После смерти Сергея Ананьевского руководителем ОПГ стал Сергей Володин (Дракон; на фото слева).
На фото: похороны Сергея Ананьевского на Хованском кладбище

Фото: Из личного архива Сергея Володина

Вскоре после убийства Сергея Ананьевского был расстрелян и Сергей Володин (справа). Новым лидером ОПГ стал Сергей Буторин (Ося)

Вскоре после убийства Сергея Ананьевского был расстрелян и Сергей Володин (справа). Новым лидером ОПГ стал Сергей Буторин (Ося)

Фото: Автор неизвестен

Став лидером ОПГ, Сергей Буторин вступил в союз с «медведковскими» — братьями Андреем и Олегом Пылевыми (Малой и Саныч) и сотрудничал с курганской ОПГ, что не помешало ему стать заказчиком главного киллера «курганских» Александра Солоника. В 1996 году Буторин инсценировал собственные похороны и на время ушел в тень, а в начале 2000-х бежал в Испанию, но был арестован в 2001 году и приговорен к пожизненному заключению, которое сейчас и отбывает

Став лидером ОПГ, Сергей Буторин вступил в союз с «медведковскими» — братьями Андреем и Олегом Пылевыми (Малой и Саныч) и сотрудничал с курганской ОПГ, что не помешало ему стать заказчиком главного киллера «курганских» Александра Солоника. В 1996 году Буторин инсценировал собственные похороны и на время ушел в тень, а в начале 2000-х бежал в Испанию, но был арестован в 2001 году и приговорен к пожизненному заключению, которое сейчас и отбывает

Фото: Предоставлено Телеканалом НТВ

Александр Солоник (Валерьяныч) — киллер курганской ОПГ, причастный к убийству приемного сына «вора в законе» Япончика и лидера бауманской ОПГ Владислава Ваннера по кличке Бобон. Совершил три побега из-под стражи. Был убит в Греции в 1997 году членом ореховской ОПГ Александром Пустоваловым (Саша Солдат; в 2005 году приговорен к 22 годам тюрьмы) по приказу Сергея Буторина

Александр Солоник (Валерьяныч) — киллер курганской ОПГ, причастный к убийству приемного сына «вора в законе» Япончика и лидера бауманской ОПГ Владислава Ваннера по кличке Бобон. Совершил три побега из-под стражи. Был убит в Греции в 1997 году членом ореховской ОПГ Александром Пустоваловым (Саша Солдат; в 2005 году приговорен к 22 годам тюрьмы) по приказу Сергея Буторина

Фото: Wikipedia

Сергей Буторин (на фото) и его подельники стоят за множеством громких убийств: лидеров кунцевской группировки Александра Скворцова и Олега Кулигина, сокольнической группировки Владимира Кутепова (Кутепа) и других

Сергей Буторин (на фото) и его подельники стоят за множеством громких убийств: лидеров кунцевской группировки Александра Скворцова и Олега Кулигина, сокольнической группировки Владимира Кутепова (Кутепа) и других

Фото: Дмитрий Лекай / Коммерсантъ  /  купить фото

Марат Полянский — киллер, участник ореховской и медведковской ОПГ. Был причастен к убийству киллера курганской ОПГ Александра Солоника. Был задержан в феврале 2001 года в Испании. В январе 2013 года приговорен к 23 годам лишения свободы

Марат Полянский — киллер, участник ореховской и медведковской ОПГ. Был причастен к убийству киллера курганской ОПГ Александра Солоника. Был задержан в феврале 2001 года в Испании. В январе 2013 года приговорен к 23 годам лишения свободы

Фото: Александр Щербак / Коммерсантъ  /  купить фото

Олег Пылев (на фото) был задержан в 2002 году в Одессе, Андрей Пылев — в 2003 году в Испании. Олег Пылев был приговорен к пожизненному сроку, Андрей — к 25 годам лишения свободы

Олег Пылев (на фото) был задержан в 2002 году в Одессе, Андрей Пылев — в 2003 году в Испании. Олег Пылев был приговорен к пожизненному сроку, Андрей — к 25 годам лишения свободы

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ  /  купить фото

23 октября 2014 года Мособлсуд приговорил одного из лидеров ореховского преступного сообщества Дмитрия Белкова (Белок), который обвинялся в организации многочисленных убийств и покушений, к пожизненному заключению. Его подельник Олег Пронин (Аль Капоне, на фото), которому инкриминировалось убийство следователя Одинцовской военной прокуратуры Юрия Керезя (в 1998 году он первым начал расследование преступлений ОПГ), с учетом ранее внесенного семилетнего срока получил 24 года колонии

23 октября 2014 года Мособлсуд приговорил одного из лидеров ореховского преступного сообщества Дмитрия Белкова (Белок), который обвинялся в организации многочисленных убийств и покушений, к пожизненному заключению. Его подельник Олег Пронин (Аль Капоне, на фото), которому инкриминировалось убийство следователя Одинцовской военной прокуратуры Юрия Керезя (в 1998 году он первым начал расследование преступлений ОПГ), с учетом ранее внесенного семилетнего срока получил 24 года колонии

Фото: Сергей Бобылев / Коммерсантъ

В августе 2015 года были арестованы ореховские «авторитеты» Сергей Фролов (Болтон, на фото) и Игорь Сосновский (Чипит), находившиеся 17 лет в розыске. Болтону и его подельникам инкриминировалось совершение 16 убийств, покушения на убийство пятерых человек и приготовление к убийству еще одного, а также бандитизм, участие в ОПС и незаконный оборот оружия. В декабре 2017-го Сосновский был приговорен к 18 годам 8 месяцам заключения. 29 мая 2023 года Мособлсуд назначил Фролову пожизненный срок, другие участники группировки получили от 10 до 19 лет колонии

В августе 2015 года были арестованы ореховские «авторитеты» Сергей Фролов (Болтон, на фото) и Игорь Сосновский (Чипит), находившиеся 17 лет в розыске. Болтону и его подельникам инкриминировалось совершение 16 убийств, покушения на убийство пятерых человек и приготовление к убийству еще одного, а также бандитизм, участие в ОПС и незаконный оборот оружия. В декабре 2017-го Сосновский был приговорен к 18 годам 8 месяцам заключения. 29 мая 2023 года Мособлсуд назначил Фролову пожизненный срок, другие участники группировки получили от 10 до 19 лет колонии

Фото: Петр Кассин / Коммерсантъ  /  купить фото

Следующая фотография
1 / 18

Ореховская ОПГ сформировалась на юге Москвы в районе Шипиловской улицы в конце 1980-х годов. В нее в основном вошли молодые люди 18–25 лет, имеющие общие спортивные интересы.
На фото: члены ОПГ Виктор Комахин (второй слева; застрелен в 1995 году) и Игорь Чернаков (третий слева; был убит в 1994 году на следующий день после убийства лидера ОПГ Сильвестра)

Фото: Автор неизвестен

В 90-е годы серьезную прибыль приносила игра в наперстки. Ореховские бригады крышевали наперсточников у магазинов «Польская мода», «Лейпциг», «Электроника», «Белград» у метро «Домодедовская» и «Юго-Западная»

Фото: «Прайм Крайм»

Лидером группировки стал Сергей Тимофеев, получивший кличку Сильвестр за внешнее сходство с актером Сильвестром Сталлоне. Был убит 13 сентября 1994 года — его Mercedes 600 был взорван на 3-й Тверской-Ямской улице. Убийство Сильвестра стало ударом для ОПГ, а раздел его наследства стоил жизни большинству лидеров «ореховских». Убийцы до сих пор не найдены, а в числе возможных организаторов называли даже Бориса Березовского: именно с Сильвестром связывали покушение на бизнесмена летом 1994 года

Фото: Автор неизвестен

Также ореховская ОПГ вымогала деньги у водителей, занимавшихся частным извозом у метро «Каширская». В 1989 году под контроль группировки перешли автозаправки Советского и Красногвардейского районов Москвы.
На фото (слева направо): Андрей Пылев (Карлик; в тюрьме), Сергей Ананьевский (Культик, убит в 1996 году), Григорий Гусятинский (Гриша Северный; убит в 1995 году) и Сергей Буторин (Ося; получил пожизненное заключение)

Фото: Автор неизвестен

По одной из версий, убийство Сильвестра могло быть местью за расстрел лидера бауманской ОПГ Валерия Длугача по кличке Глобус (на фото справа). Длугач был убит в 1993 году Александром Солоником — киллером курганской ОПГ, которая в тот момент сотрудничала с ореховской

Фото: Автор неизвестен

Пока Сильвестр был жив, его власть объединяла несколько бригад, руководители которых дружили: пятиборец Игорь Абрамов (Диспетчер; убит в 1993 году), чемпион СССР 1981 года по боксу Олег Калистратов (Калистрат; убит в 1993 году), хоккеист Игорь Чернаков (Двоечник; на фото справа; убит в 1995 году), боксер Дмитрий Шарапов (Димон; убит в 1993 году), культурист Леонид Клещенко (Узбек-старший; на фото слева; убит в 1993 году)

Фото: Из личного архива Леонида Клещенко

В 1993–1994 годах в ореховскую ОПГ влилась медведковская группировка.
На фото: один из лидеров «ореховских» Сергей Буторин (слева) с медведковским коллегой Андреем Пылевым (Карлик; сейчас отбывает тюремный срок)

Фото: Из личного архива Андрея Пылева

Одним из самых громких дел ореховской ОПГ было убийство связанного с криминальными кругами предпринимателя Отари Квантришвили. Он был убит 5 апреля 1994 года при выходе из Краснопресненских бань одним из «ореховских» — Алексеем Шерстобитовым (Леша Солдат; в 2008 году приговорен к 23 годам заключения)

Фото: Автор неизвестен

Наследники Сильвестра боролись за власть не один год. 4 марта 1996 года недалеко от посольства США на Новинском бульваре был убит ближайший помощник Сильвестра и его наследник в ОПГ Сергей Ананьевский (Культик; на фото в середине). Свое прозвище он получил, поскольку занимался культуризмом и был чемпионом СССР 1991 года по пауэрлифтингу. Как выяснилось позже, убийцей был член курганской ОПГ Павел Зеленин

Фото: Автор неизвестен

После смерти Сергея Ананьевского руководителем ОПГ стал Сергей Володин (Дракон; на фото слева).
На фото: похороны Сергея Ананьевского на Хованском кладбище

Фото: Из личного архива Сергея Володина

Вскоре после убийства Сергея Ананьевского был расстрелян и Сергей Володин (справа). Новым лидером ОПГ стал Сергей Буторин (Ося)

Фото: Автор неизвестен

Став лидером ОПГ, Сергей Буторин вступил в союз с «медведковскими» — братьями Андреем и Олегом Пылевыми (Малой и Саныч) и сотрудничал с курганской ОПГ, что не помешало ему стать заказчиком главного киллера «курганских» Александра Солоника. В 1996 году Буторин инсценировал собственные похороны и на время ушел в тень, а в начале 2000-х бежал в Испанию, но был арестован в 2001 году и приговорен к пожизненному заключению, которое сейчас и отбывает

Фото: Предоставлено Телеканалом НТВ

Александр Солоник (Валерьяныч) — киллер курганской ОПГ, причастный к убийству приемного сына «вора в законе» Япончика и лидера бауманской ОПГ Владислава Ваннера по кличке Бобон. Совершил три побега из-под стражи. Был убит в Греции в 1997 году членом ореховской ОПГ Александром Пустоваловым (Саша Солдат; в 2005 году приговорен к 22 годам тюрьмы) по приказу Сергея Буторина

Фото: Wikipedia

Сергей Буторин (на фото) и его подельники стоят за множеством громких убийств: лидеров кунцевской группировки Александра Скворцова и Олега Кулигина, сокольнической группировки Владимира Кутепова (Кутепа) и других

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лекай  /  купить фото

Марат Полянский — киллер, участник ореховской и медведковской ОПГ. Был причастен к убийству киллера курганской ОПГ Александра Солоника. Был задержан в феврале 2001 года в Испании. В январе 2013 года приговорен к 23 годам лишения свободы

Фото: Коммерсантъ / Александр Щербак  /  купить фото

Олег Пылев (на фото) был задержан в 2002 году в Одессе, Андрей Пылев — в 2003 году в Испании. Олег Пылев был приговорен к пожизненному сроку, Андрей — к 25 годам лишения свободы

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

23 октября 2014 года Мособлсуд приговорил одного из лидеров ореховского преступного сообщества Дмитрия Белкова (Белок), который обвинялся в организации многочисленных убийств и покушений, к пожизненному заключению. Его подельник Олег Пронин (Аль Капоне, на фото), которому инкриминировалось убийство следователя Одинцовской военной прокуратуры Юрия Керезя (в 1998 году он первым начал расследование преступлений ОПГ), с учетом ранее внесенного семилетнего срока получил 24 года колонии

Фото: Коммерсантъ / Сергей Бобылев

В августе 2015 года были арестованы ореховские «авторитеты» Сергей Фролов (Болтон, на фото) и Игорь Сосновский (Чипит), находившиеся 17 лет в розыске. Болтону и его подельникам инкриминировалось совершение 16 убийств, покушения на убийство пятерых человек и приготовление к убийству еще одного, а также бандитизм, участие в ОПС и незаконный оборот оружия. В декабре 2017-го Сосновский был приговорен к 18 годам 8 месяцам заключения. 29 мая 2023 года Мособлсуд назначил Фролову пожизненный срок, другие участники группировки получили от 10 до 19 лет колонии

Фото: Коммерсантъ / Петр Кассин  /  купить фото

Смотреть

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд