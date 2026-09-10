Силовики нашли скрывавшихся почти 30 лет двух членов Ореховской ОПГ

В Подмосковье правоохранители задержали двух бывших членов Ореховской ОПГ — Александра и Дмитрия Алешиных. Их разыскивали 28 лет по обвинению в вымогательстве и участии в преступном сообществе. Тверской районный суд Москвы арестовал Дмитрия Алешина до 7 октября, сообщили в пресс-службе столичных судов.

По информации следствия, задержанный по поручению глав ОПГ оказывал давление на предпринимателей и вымогал деньги за «крышу» бизнеса. В частности, братья Алешины требовали деньги с владельцев оздоровительного комплекса, а когда те отказались платить, злоумышленники сожгли здание.

Александр и Дмитрий Алешины входили в состоящую в ОПГ банду Дмитрия Белкина (прозвище — Белок). Последний с 2014 года отбывает пожизненное заключение по делу об убийстве старшего следователя спецпрокуратуры Юрия Керезя в октябре 1998 года. Непосредственного киллера — криминального авторитета Олега Пронина — поймали вскоре после убийства и приговорили к 24 годам колонии.

Никита Черненко