Следователи изучают обстоятельства нападения медведя на женщину в Прикамье

В СУ СКР по Пермскому краю проводится процессуальная проверка по факту нападения медведя на женщину 1961 года рождения в Александровске. Как сообщается на сайте управления, она является работником одного из предприятий города. Ранее местная газета «Боевой путь» сообщила, что медведь содержался в клетке на территории Александровского машзавода, а пострадавшая кормила зверя. Когда она в очередной раз зашла в клетку, животное совершило нападение. С тяжелыми травмами женщина была госпитализирована в краевую больницу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

«Следствием будет проверена законность содержания медведя на территории предприятия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», - сообщает СУ СКР.