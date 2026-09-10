Новак доложил о мерах поддержки российского рынка топлива

Вице-премьер России Александр Новак доложил о мерах поддержки внутреннего рынка топлива на заседании подкомиссии по функционированию отдельных отраслей экономики. Встречей руководил первый вице-премьер России Денис Мантуров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Денис Мантуров, Александр Новак, Дмитрий Григоренко

Фото: пресс-служба Правительства России Денис Мантуров, Александр Новак, Дмитрий Григоренко

Фото: пресс-служба Правительства России

Александр Новак рассказал, что для поддержания стабильности на топливном рынке внутри страны правительство запретило экспорт автомобильного бензина, дизельного топлива и авиакеросина. Руководство страны внесло изменения в Налоговый кодекс, чтобы создать условия для импорта топлива. Кроме того, президент и правительство временно разрешили в России продавать на АЗС топливо экологических классов К2, К3 и К4.

Господин Новак отметил, что были определены региональные операторы для продажи нефтепродуктов через независимые АЗС. Они будут введены в тех субъектах России, где нет сетей вертикально интегрированных компаний (ВИНК). Через этих операторов ВИНКи могут напрямую поставлять топливо под контролем региональных властей.

С октября 2025 года, по словам вице-премьера, в правительстве действует штаб по стабилизации топливообеспечения отраслей экономики и регионов. В его задачи входит мониторинг ситуации на рынке, разработка мер для его поддержания, работа по приоритетным направлениям (сельхозработы, северный завоз, авиаперевозки, помощь регионам). Штаб мониторит ситуацию с ценами на нефтеперерабатывающих заводах, бирже и автозаправочных станциях, добавил господин Новак.