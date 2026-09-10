Два медработника пострадали из-за удара БПЛА по машине скорой в Энергодаре

Два медработника пострадали из-за атаки беспилотника вооруженных сил Украины по машине скорой помощи в промзоне Энергодара. Об этом написал мэр города Максим Пухов в мессенджере «Макс». Пострадавшие находятся в медсанчасти, им оказывается помощь.

Господин Пухов также сообщил, что ночью украинские военные повредили беспилотником Богоявленский храм — крупнейшую в Энергодаре церковь.

По информации администрации Запорожской области, за последние сутки в регионе от атак ВСУ погибли два человека. Ранения получили 18 мирных жителей.

Александр Дремлюгин, Симферополь