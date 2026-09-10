«Акрон» арендовал нападающего Артема Шуманского

«Акрон» достиг договоренности с ЦСКА о переходе нападающего Артема Шуманского. Тольяттинский клуб сообщил, что арендовал 21-летнего футболиста до конца сезона-2026/27.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Полузащитник помимо ЦСКА выступал в России за самарские «Крылья Советов», а ранее — за кипрский «Арис» и белорусский БАТЭ.

В составе «Ариса» футболист стал чемпионом Кипра и победителем Суперкубка страны. Выступая за ЦСКА, он выиграл Кубок и Суперкубок России, а также стал бронзовым призером чемпионата страны. Нападающий также является обладателем Суперкубка Белоруссии и выступает за сборную этой страны.

Андрей Сазонов