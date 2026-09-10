При поддержке ЛУКОЙЛа звезды мировой оперы дали концерт в Чернушке

В День города Чернушки и в честь Дня работников нефтяной, газовой и топливной промышленности в южной столице Прикамья выступили известные оперные певцы Александр Суханов и Полина Шамаева. Концерт прошел под аккомпанемент ансамбля «Творческое содружество музыкантов», руководитель – заслуженный артист России, композитор Александр Покидченко. В программу вошли известные песни и романсы разных лет. Также артисты провели творческие встречи с учениками детских школ искусств в Чернушке и Осе. Мероприятия состоялись при поддержке Благотворительного фонда «ЛУКОЙЛ».

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Александр Суханов родом из Перми, он окончил с отличием дирижерско-хоровое отделение Пермского музыкального училища и вокальный факультет Нижегородской государственной консерватории им. М. И. Глинки. Александр – приглашенный солист Пекинской национальной оперы и Екатеринбургского театра оперы и балета, ведет активную концертную деятельность в России и в других странах.

Полина Шамаева получила образование в Воронежском музыкальном колледже им. Ростроповичей и в Академии хорового искусства им. В. С. Попова. Она является солисткой Московского театра «Новая Опера» им. Е. В. Колобова и солисткой Венгерского государственного оперного театра в Будапеште. Полина Шамаева стала победительницей пятого сезона телепроекта «Большая опера» на телеканале «Россия-Культура».

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