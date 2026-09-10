Прощание с Всеволодом Богдановым пройдет 14 сентября

Гражданская панихида по почетному председателю Союза журналистов России (СЖР) Всеволоду Богданову предварительно состоится 14 сентября на Троекуровском кладбище. Об этом «Ъ» сообщил председатель союза Владимир Соловьев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Всеволод Богданов

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Всеволод Богданов

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Всеволод Богданов ушел из жизни после долгой болезни в возрасте 82 лет.

Господин Богданов окончил факультет журналистики Ленинградского государственного университета и был почетным профессором этого вуза. Журналистскую деятельность он начал в 1960 году корреспондентом Архангельского радио. В 1969–1986 годах работал в газетах «Магаданская правда» и «Советская Россия», затем — в Госкомитете по делам издательств, полиграфии и книжной торговли (Госкомиздат) СССР, где руководил Главным управлением пропаганды. В 1989–1991 годах занимал пост генерального директора Дирекции программ Центрального телевидения. Возглавлял Союз журналистов России с 1992 по 2017 год.

Мария Барановская