PlayStation прекратила сотрудничество с Хидео Кодзимой по игре Physint

PlayStation Studios объявила о прекращении сотрудничества со студией Хидео Кодзимы Kojima Productions по игре Physint. Теперь проект будут разрабатывать под платформу XBOX — прямого конкурента PlayStation.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Хидео Кодзима

Фото: Maja Smiejkowska / Reuters Хидео Кодзима

Фото: Maja Smiejkowska / Reuters

Компания не назвала причины такого решения, но выразила надежду, что еще поработает с японским геймдизайнером. «Наши отношения остаются крепкими после трех десятилетий творческого сотрудничества … мы надеемся на продолжение тесного сотрудничества с Хидео Кодзимой и его отмеченной наградами независимой студией в будущем»,— указано в заявлении PlayStation.

По словам самого Хидео Кодзимы, компания в одностороннем порядке вышла из проекта еще в июне. Решение он назвал неожиданным. «По итогам консультаций и переговоров с представителями самых разных сфер мы нашли партнера в лице XBOX»,— написал господин Кодзима в X. Информацию подтвердили и в самой компании.

Physint — это третий проект Kojima Productions после Death Stranding и OD. Игру представили в 2024 году. Подробностей о сюжете или игровом процессе пока нет. Хидео Кодзима относит Physint к жанру «шпионского экшена».