Дроны попали в полис

В России стали продавать специальные полисы от атак беспилотников на автомобили. Продукт уже запустили «РЕСО-Гарантия», «Абсолют Страхование» и планирует ВСК, пишут «Известия». Стоимость полиса — 3-8 тыс. руб., а страховая сумма — до 1 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

Спрос на защиту от таких рисков особенно высок у грузоперевозчиков, которые работают на приграничных территориях, говорит коммерческий директор федеральной транспортной компании «Автофлот» Сергей Канин:

«На территориях, приближенных к линии фронта, много предприятий, особенно пищевых — Hochland, "Шебекино", "Мираторг". Там ездит много грузовых машин, и на них сейчас проходят атаки беспилотников. Второй момент: у нас много цистерн-молоковозов, а с неба они кажутся бензовозами, поэтому всегда под атаками.

До этого обычный полис не страховал от военных рисков. Сейчас страховые компании активно предлагают защиту от атак БПЛА. Мы на все машины сделали — не очень дорого. На нашу машину была одна атака, повредилась колба цистерны, но все возместили. Работает примерно как КАСКО. Груз застрахован отдельно, военные риски прописываются отдельной строкой».

Системы ПВО перехватывают каждый месяц примерно по 7 тыс. БПЛА. По данным Минобороны, с января по август 2026-го всего было сбито почти 55 тыс. дронов. Владельцы транспорта просят страховые компании зашить в полис целый пакет рисков: не только прямого попадания беспилотника, но и обломков, говорит генеральный директор логистической компании «Маршал» Михаил Белоусов:

«Грузовой автомобиль — это тягач с полуприцепом, серьезный актив. Если он получает повреждения, бизнес оплачивает ремонт: машина встала, перестала выполнять рейсы, зарабатывать. Несколько тысяч рублей на дополнительное покрытие выглядят адекватно.

Но сначала надо внимательно посмотреть, что написано в договоре, потому что главный вопрос не в цене, а в том, что страховая признает страховым случаем.

Машину повредил сам беспилотник, упали обломки, обломки после работы ПВО, рядом произошел взрыв и автомобиль поврежден взрывной волной, начался пожар. Для человека это одна история, а с точки зрения договора это могут быть разные события. Если часть из них в исключениях, получается странная страховка: ты вроде от БПЛА застрахован, а выплату не получаешь. Хороший продукт — когда простыми словами написано: вот машина, вот ущерб — это страховой случай».

На практике страховые компании не стали учитывать запрос потребителя на четкие условия полиса и простой порядок выплат. Скорее наоборот — они замедляют развитие этого продукта, отметил руководитель отдела по работе с юридическими лицами компании «Страховой брокер AMsec24» Роман Астафуров:

«Все красиво пишут и говорят, но по опыту большое количество клиентов обращается к нам как юрлица и физлица, которые хотели бы обезопасить себя от этого риска. По факту страховые открещиваются. Берут с долей вероятности 15-20%. На массовый поток это не поставили, каждый запрос индивидуальный: смотрят, в каком регионе клиент. Обращаются также за страхованием склада и машин. Каждому клиенту предлагают свой тариф».

Для большинства желающих страховка от дронов остается недоступной.

Спрос на страховку от беспилотников растет не только в сегменте автострахования. Так, в приграничных районах такой полис с защитой недвижимости стал обязательным при оформлении ипотеки, сообщили во Всероссийском союзе страховщиков. В «Росгосстрахе» озвучивали статистику за 2025 год. С января по июнь 2026 года клиенты получили около 25 млн руб. возмещения по случаям, связанным с падением БПЛА на жилье. Компания урегулировала около 200 таких обращений за полугодие.

Светлана Белова