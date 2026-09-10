АвтоВАЗ зарегистрировал товарный знак «Можно, а зачем?»
АвтоВАЗ зарегистрировал товарный знак с фразой-мемом топ-менеджера компании
Российский автопроизводитель АвтоВАЗ зарегистрировал товарный знак «Можно, а зачем?». Эту фразу сказал директор по продуктам АвтоВАЗа Олег Груненков в одном из интервью.
Информация о регистрации товарного знака появилась в базе Роспатента, передает «РИА Новости». Под этим брендом компания сможет выпускать автомобили, запчасти, одежду, обувь, изделия из кожи, безалкогольные напитки, пиво и так далее. Кроме того, компания сможет использовать бренд при выпуске фильмов и шоу-программ, а также внедрять его в рекламу. Заявку АвтоВАЗа одобрили 9 сентября. Регистрация будет действовать до 17 февраля 2036 года.
Фразу «Можно, а зачем?» Олег Гуренков произнес в ответ на вопрос, может ли АвтоВАЗ выпускать автомобили, аналогичные BMW. После интервью фраза стала мемом в Рунете. По данным Brand Analitics, этот мем стал самым популярным в первом квартале 2026 года и собрал более 290 тыс. упоминаний.
Широкий перечень классов превращает регистрацию фразы из формального оформления названия в способ закрепить права на него сразу в нескольких сферах — от потребительских товаров до медиапроектов. Для АвтоВАЗа это оставляет возможность использовать обозначение не только в связи с автомобилями, но и в сопутствующей продукции, рекламе и развлекательных форматах, не оформляя для каждой такой области отдельный бренд.
Российская практика показывает, что такая конструкция может давать владельцу исключительное право на название. В 2018 году компания, зарегистрировавшая знак «Ждун» более чем по 20 классам, стала единственным владельцем права на это название; в перечень вошли, среди прочего, игрушки, одежда, продукты питания и косметика. Поэтому регистрация «Можно, а зачем?» создает для АвтоВАЗа правовую основу контролировать коммерческое использование фразы в охваченных категориях, а не только выпускать под ней собственную продукцию.