Российский автопроизводитель АвтоВАЗ зарегистрировал товарный знак «Можно, а зачем?». Эту фразу сказал директор по продуктам АвтоВАЗа Олег Груненков в одном из интервью.

Информация о регистрации товарного знака появилась в базе Роспатента, передает «РИА Новости». Под этим брендом компания сможет выпускать автомобили, запчасти, одежду, обувь, изделия из кожи, безалкогольные напитки, пиво и так далее. Кроме того, компания сможет использовать бренд при выпуске фильмов и шоу-программ, а также внедрять его в рекламу. Заявку АвтоВАЗа одобрили 9 сентября. Регистрация будет действовать до 17 февраля 2036 года.

Фразу «Можно, а зачем?» Олег Гуренков произнес в ответ на вопрос, может ли АвтоВАЗ выпускать автомобили, аналогичные BMW. После интервью фраза стала мемом в Рунете. По данным Brand Analitics, этот мем стал самым популярным в первом квартале 2026 года и собрал более 290 тыс. упоминаний.