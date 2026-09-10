За 10 лет число пациентов с онкологическими заболеваниями в Татарстане удвоилось
За последние 10 лет число жителей Татарстана, состоящих на учете с онкологическими заболеваниями, увеличилось вдвое. Об этом сообщила замминистра здравоохранения Татарстана Фарида Яркаева.
Если ранее такой диагноз приходился примерно на одного из 62 жителей республики, то сейчас — на одного из 31.
Рост показателя связывают с увеличением пятилетней выживаемости и снижением одногодичной летальности пациентов, а также с более ранним выявлением заболеваний благодаря развитию диагностики и диспансеризации.