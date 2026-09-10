В ЕЦБ заявили об улучшении краткосрочных перспектив экономики
Глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард заявила, что краткосрочные перспективы экономики Евросоюза улучшились. По ее словам, экономика союза устойчива и, скорее всего, останется устойчивой в третьем квартале 2026 года. Об этом госпожа Лагард сказала на пресс-конференции после заседания регулятора.
Сегодня ЕЦБ по итогам сентябрьского заседания решил повысить базовую процентную ставку до 2,65% годовых с предыдущего уровня в 2,4%. По словам госпожи Лагард, решение было принято единогласно. Она отметила, что на заседании ЕЦБ не обсуждалась денежно-кредитная политика. В дальнейшем она будет ориентироваться на данные статистики.
Инфляция в августе выросла с 2,9% до 3,3% в июле. Рост цен на энергоносители ускорился до 14,3% с 10,3% в июле. В регуляторе ожидают, что инфляция вернется к целевому показателю в 2% к концу 2027 года. Глава ЕЦБ пояснила, что давление на этот показатель оказывает конфликт на Ближнем Востоке. При этом ЕС находится в «хорошей позиции», чтобы справиться с непредсказуемостью, связанной с конфликтом.
Повышение ставки при устойчивой экономике означает, что ЕЦБ пытается не стимулировать спрос, а сдержать риск закрепления инфляционного давления. Улучшение краткосрочных перспектив не отменяет угрозу нового скачка цен, если подорожание энергоносителей начнет передаваться в другие компоненты инфляции.
Ключевой внешний риск для этого сценария — развитие конфликта на Ближнем Востоке: ЕЦБ ранее связывал его с возможным ростом стоимости энергоносителей и ускорением инфляции. Поэтому дальнейшая политика будет зависеть не только от состояния экономики, но и от того, окажется ли энергетический шок краткосрочным или начнет влиять на более широкий круг цен.
Формулировка о решениях на основе данных означает отсутствие заранее объявленной траектории ставок: ЕЦБ традиционно не дает сигналов о следующих шагах и будет оценивать поступающую статистику перед каждым решением. В июле 2025 года регулятор называл ставку по депозитам около 2% нейтральным уровнем — не стимулирующим и не сдерживающим рост при инфляции, соответствующей целевым ориентирам.