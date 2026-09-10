В ЕЦБ заявили об улучшении краткосрочных перспектив экономики

Глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард заявила, что краткосрочные перспективы экономики Евросоюза улучшились. По ее словам, экономика союза устойчива и, скорее всего, останется устойчивой в третьем квартале 2026 года. Об этом госпожа Лагард сказала на пресс-конференции после заседания регулятора.

Сегодня ЕЦБ по итогам сентябрьского заседания решил повысить базовую процентную ставку до 2,65% годовых с предыдущего уровня в 2,4%. По словам госпожи Лагард, решение было принято единогласно. Она отметила, что на заседании ЕЦБ не обсуждалась денежно-кредитная политика. В дальнейшем она будет ориентироваться на данные статистики.

Инфляция в августе выросла с 2,9% до 3,3% в июле. Рост цен на энергоносители ускорился до 14,3% с 10,3% в июле. В регуляторе ожидают, что инфляция вернется к целевому показателю в 2% к концу 2027 года. Глава ЕЦБ пояснила, что давление на этот показатель оказывает конфликт на Ближнем Востоке. При этом ЕС находится в «хорошей позиции», чтобы справиться с непредсказуемостью, связанной с конфликтом.