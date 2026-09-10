Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Фраза «Хочу сбросить вес» — совсем не про килограммы. Про любимое дерзкое платье, возвращение к тому образу — счастливому, яркому, который запечатлел фотоаппарат 10-20 лет назад. Подход к изменению качества тела теперь другой. Это уже не бесконечная борьба с едой и самим собой, а нежная настройка сна, привычек и питания.

Современная терапия — один из инструментов этой системы. Например, в августе на рынок вышла «Тирлидея» — представитель нового поколения для корректировки метаболических нарушений. По действующему веществу, форме выпуска и схеме применения все российские тирзепатиды похожи. В разговоре со мной представители «Фармасинтез-Норд», компании-производителя, поделились, что делают ставку на доступность препарата, поэтому он идеально подходит для длительной терапии.

Но даже самые новые технологии — лишь начало сценария. Важно сохранить то, что делает нас живыми: мышцы, энергию, выносливость. Поэтому движение, силовые тренировки, достаточное количество белка и забота о восстановлении становятся частью новой культуры здорового отношения к себе — и возвращения в то самое тело, в котором так здорово быть.

Анна Кулецкая