УФАС пошло на «таран»

Управление Федеральной антимонопольной службы по Башкирии в двух арбитражных инстанциях отстояло свою позицию в споре с самарскими участниками рынка наружной рекламы. По данным ведомства, они вступили в картельный сговор, побеждая на торгах в Башкирии и Якутии. Как было установлено УФАС и судами, компании использовали так называемую стратегию «Таран»: участник предлагает за контракт сверхвысокую сумму от начальной цены, а затем отказывается от заключения контракта, который в итоге получает аффилированная с ней компания по цене чуть выше начальной. Юристы отмечают, что стратегия «Таран» давно известна ФАС и судам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Антимонопольная служба нашла картельный сговор на торгах в Башкирии

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Антимонопольная служба нашла картельный сговор на торгах в Башкирии

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение управления ФАС по Башкирии, которое в октябре 2025 года установило факт картельного сговора между тремя участниками рынка наружной рекламы. С жалобой в антимонопольное ведомство коллективно обратились компании и предприниматели из Нефтекамска: Андрей Романов, Марс Нуриев, Александр Алексеев, ООО «Гориздат», ООО «Арт Медиа Групп» и ООО «Радиокомпания Триал». Схожие жалобы в местное управление ФАС направляли предприниматели из Якутии. Учитывая это, ФАС России объединила оба антимонопольных дела, передав их на рассмотрение в управление по Башкирии.

Как установило антимонопольное ведомство, самарские ООО «Рекламное агентство «Цвет», ООО «Рекламное агентство «Колор-джаз» и предприниматель Андрей Сафронов устанавливали и поддерживали цены на торгах на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, используя так называемую стратегию «Таран». Аукционы проходили в Башкирии и Якутии.

Так, во время торгов «Цвет» подавал ценовое предложение на 5% выше начальной, затем «в максимально короткий срок» «Колор-джаз» или Андрей Сафронов сбивали эту цену, выходя вперед: увеличивали цену лота до 1595%.

Таким образом, другие участники торгов, установили в УФАС, не могли перебить предложение и прекращали делать ставки. После того как «Колор-джаз» или Андрей Сафронов признавались победителями, они отказывались от заключения контракта, и это право переходило участнику торгов, который предложил цену чуть ниже — «Цвету».

В мае арбитражный суд Башкирии отказал в удовлетворении иска. «Вопреки доводам заявителей, факт применения так называемой схемы «Таран» при участии на торгах усматривается из вышеописанного поведения»,— отметил суд, перечислив случаи использования истцами спорной стратегии участия в торгах.

Кроме того, указано в решении, «Рекламное агентство «Цвет», «Рекламное агентство «Колор-Джаз» и Андрей Сафронов во время торгов использовали одинаковые IP-адреса.

Также суд нашел иные факты аффилированности истцов. Так, суд изучил интервью директора «Цвета» Никиты Усенкова, размещенного в Rutube, из которого следует, что «он и Сафронов А.В. стояли у истоков создания фирмы и до сих пор являются партнерами».

В апелляционной жалобе, «Цвет» указал, в частности, на то, что «вывод о наличии картельного соглашения основан на предположениях, а не на допустимых доказательствах, поскольку не установлено, что заявители являются конкурентами на одном товарном рынке». Общий IP-адрес «не идентифицирует конкретного пользователя», отмечали в компании, а «исторические взаимосвязи не имеют правового значения для рассматриваемого периода 2024–2025 годов».

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд с доводами «Цвета» не согласился. «Выводы суда первой инстанции соответствуют фактическим обстоятельствам дела, представленным доказательствам и основаны на правильном применении норм материального и процессуального права»,— подчеркнула апелляционная инстанция в своем постановлении.

Андрей Сафронов по телефону комментировать ситуацию не стал, попросив направить письменный запрос, на который оперативно получить ответ не удалось.

В пресс-службе УФАС по Башкирии сообщили, что за год ведомство рассматривало только одно дело, связанное с применением «Тарана» — фигурирующее в арбитражном разбирательстве.

Генеральный директор юридической компании Enterprise Legal Solutions Анна Барабаш полагает, что «выводы судов выглядят весьма обоснованными». «Схема "Таран", описанная в деле, — классический и многократно распознанный ФАС паттерн. Такая доказательная база, как совпадение IP-адресов, характерная повторяющаяся схема подачи заявок на нескольких аукционах, давние корпоративные и партнерские связи между участниками — это именно та совокупность косвенных доказательств, которая по практике Верховного суда признается достаточной при отсутствии прямого письменного соглашения», — отметила юрист, добавив, что нарушителей ждут оборотные штрафы.

С ней согласен партнер коллегии адвокатов «Мингазетдинов, Могилевский и партнеры» Аскар Мингазетдинов: «Схема "Таран" стара как мир. В совокупности с единым IP-адресом и аффилированностью участников перспективы отмены судебных актов в кассации близки к нулю».

Булат Баширов