Сезон свернулся раньше срока

Туротрасль Кубани завершает сезон раньше срока. Как объяснили собеседники “Ъ FM”, всему виной отток туристов из-за проблем с логистикой и атак беспилотников. Авиасообщение страдает из-за частых закрытий неба, а те, кто путешествует на личном авто, испытывают сложности из-за дефицита топлива на заправках.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Якель / Коммерсантъ Фото: Екатерина Якель / Коммерсантъ

В ночь на 10 сентября Сочи столкнулся с атакой дронов. Безэкипажные катера ударили по пляжу и набережной города. В результате пострадали 28 человек, Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. Из-за ограничений на полеты десятки рейсов в сочинском аэропорту до сих пор задержаны. С похожими проблемами регион сталкивался весь сезон, и это серьезно сказывается на туротрасли, говорит шеф-редактор “Ъ-Кубань-Черноморье” Дмитрий Михеенко:

«Аэропорт Сочи, как и аэропорты Краснодара и Геленджика, работают с перебоями. Сочи долгое время оставался единственным аэропортом в крае — летели все только через него. Он находится в Адлере, примерно в 1-1,5 часах езды от центра. Проблема есть: люди ждут, постоянные задержки — и так все лето. Это сильно сказывается на туристическом сезоне. Поезда переполнены, по цене примерно одинаково, только ехать некоторым по 3-5 суток».

В ночь на 9 сентября Геленджик столкнулся с самым массовым и продолжительным налетом беспилотников. В соседнем Новороссийске в результате атаки погибли четыре человека, включая ребенка, 29 пострадали. Как ранее посчитали в Ассоциации отельеров АМОС, спрос на отдых в Сочи в бархатный сезон оказался ниже прошлогодних показателей на 15-25%. А гостиницы загружены в среднем на 65%.

На этом фоне отельеры вынуждены снижать цены, чтобы привлечь постояльцев. Но позволить себе это могут далеко не все, отмечает заместитель генерального директора туроператора «Алеан» Дмитрий Попов:

«В Сочи спрос упал на 20%. Основные потери — группы и мероприятия: им нужно предсказуемо заехать и уехать, а из-за задержек авиации это невозможно. Индивидуальные туристы тоже сократились, но чуть меньше. Анапа, у которой сезон-2025 был плохим из-за закрытых пляжей, в 2026 году выросла на 20-30%, но не восстановилась. В Туапсе спрос упал. Цены снизились по-разному. Отели без развитой инфраструктуры более эластичны — снизились больше. Отели с богатой инфраструктурой и «все включено» не могут принципиально снизить цены из-за большого штата — минус 5% к 2025 году».

Ранее “Ъ FM” рассказывал, что многие отельеры Краснодарского края привлекают гостей не только низкими ценами, но и дополнительными бесплатными услугами: детскими мероприятиями или трансфером из аэропорта. Вкладываются в рекламу даже те, кто уже завершил сезон. Например, у одного из объектов сети отелей «Анапа-Сочи Фэмили» вчера был последний рабочий день. Об этом “Ъ FM” рассказал управляющий компании Владимир Иванов:

«Сезон 10 сентября мы закрыли, потому что людей в сентябре особенно мало. Раньше мы работали до 25-го, были хорошо заполнены. В этом году не одни такие: 30% гостиниц закрылись, потому что в сентябре туристов нет. В Анапе ситуация более благополучная: у нас занято 15 номеров из 50 — загруженность около 30%. Цены опущены ниже городской канализации, чуть выше себестоимости. От пика сезона они составляют 40-50%. Реклама у нас крутится на полную катушку. Вчера на сайт зашло 550 уникальных посетителей — и ни одного звонка. Деньги списываются, а заказов нет».

Как отмечают в Ассоциации туроператоров России, туристы все чаще переориентируются на более спокойные и эксклюзивные локации. А на смену южному направлению активнее приходят Алтай, Карелия, Арктика и Дальний Восток.

Анна Кулецкая