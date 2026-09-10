Трем детям участников СВО компенсировали стоимость обучения в вузах Кировской области

Трое детей участников СВО с сентября этого года получили компенсацию полной стоимости обучения в вузах Кировской области. Всего с момента введения меры в 2022 году ей воспользовались восемь человек, сообщил пресс-центр правительства региона.

В этом году получатели меры начали обучение в университете имени О. Е. Кутафина (МГЮА), Вятском государственном агротехнологическом университете и Вятском государственном университете.

Компенсация предоставляется детям участников СВО, которые не поступили в вуз по специальной квоте. На момент зачисления студент должен быть зарегистрирован в Кировской области. Расходы на обучение компенсируются за каждый год при переводе на следующий курс.

Анна Кайдалова