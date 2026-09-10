Рютте заявил об оборонно-промышленной революции в странах НАТО

Генсек НАТО Марк Рютте выступил в Берлине на конференции руководителей германских дипломатических представительств. Во время мероприятия он положительно оценил оборонную политику властей ФРГ и заявил об «оборонно-промышленной революции» в странах альянса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Марк Рютте

Фото: Christian Mang / Reuters Марк Рютте

Фото: Christian Mang / Reuters

«Миллиарды направляются на расширение промышленных мощностей, модернизацию заводов и открытие новых производственных линий»,— уточнил господин Рютте. Трансляция велась на YouTube-канале Associated Press.

Генсек НАТО назвал Германию «движущей силой» происходящих в Европе изменений. «Она больше всех в Европе тратит на оборону... Это лидерство»,— подчеркнул Марк Рютте. Он добавил, что ФРГ переключила оборону «на шестую передачу», ее европейские союзники и Канада также увеличивают военные расходы. По словам генсека, они инвестировали в оборону уже более $250 млрд. Расширение оборонного производства, убежден господин Рютте, приведет и к увеличению числа рабочих мест как в Германии, так и в других странах НАТО.

В апреле газета Wirtschaftswoche со ссылкой на данные Торгово-промышленной палаты ФРГ писала, что каждое шестое предприятие в стране включено в цепочку оборонной промышленности. На первом месте — автомобилестроение, 36% мощностей которого прямо или косвенно задействованы в оборонном секторе. 2,5% заводов в Германии производят исключительно товары военного назначения, еще 6,9% — продукцию двойного назначения. 7,6% — занимаются поставкой комплектующих.

Одна из последних подобных сделок в немецком автопроме — это продажа завода Volkswagen в Оснабрюке инвесткомпании Aurelius Capital. Там планируется запустить производство систем ПВО. Сотрудничать новые владельцы завода будут с израильским концерном Rafael Advanced Defense Systems. О соглашении стало известно накануне.