Макрон призвал Европу летать в космос «своими экипажами» и усилить космическую программу
Президент Франции Эмманюэль Макрон выступил на международном космическом саммите в Париже. Там он представил свое видение роли Европы в космосе: она должна стать одним из ведущих игроков в этой области. Господин Макрон призвал Европу разработать в течение десяти лет собственные пилотируемые космические проекты и «летать своими экипажами». Его цитирует France 24.
В рамках усиления пока «хрупкой», по мнению президента Франции, европейской космической программы он предложил телекоммуникационным операторам, поставщикам спутниковых сетей и производителям «без промедления» создать европейский альянс, чтобы обеспечить к 2030 году спутниковую связь без использования наземных антенн.
Эмманюэль Макрон такжне рассказал о следующей космической миссии, в рамках которой в 2027 году в партнерстве с американской Vast и NASA на Международную космическую станцию отправятся три европейских астронавта, в том числе француз Тома Песке.
Заявленная космическая автономия означает не только наличие собственных аппаратов, но и контроль над критической инфраструктурой — наблюдением, оповещением, связью и реагированием на угрозы. Поэтому предложенный альянс операторов, поставщиков спутниковых сетей и производителей должен работать как единая цепочка: объединение таких возможностей уменьшает зависимость от внешних систем, в том числе наземной инфраструктуры.
Практическая база для этого уже формируется прежде всего в сфере безопасности. В 2025 году Франция и Германия планировали радиолокационную систему «Аврора» и современную систему оповещений, а Германия объявила о намерении направить до €35 млрд к 2030 году на разведывательные и коммуникационные спутники, мониторинг и центры оперативного реагирования; Франция также предусмотрела €4,2 млрд на военную космическую деятельность до 2030 года. Но эти вложения решают задачи наблюдения, связи и защиты спутников, тогда как собственные экипажи требуют отдельного комплекса пилотируемых технологий и инфраструктуры.