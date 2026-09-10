Под Пензой организатор фиктивного брака участника СВО получил 7,5 года колонии

Суд в Пензенской области вынес приговор двум жителям р. п. Лунино. Их признали виновными в хищении средств с банковского счета участника СВО (п. п. «в», «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ), сообщили в прокуратуре региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Двоих в Пензенской области осудили за кражу денег у участника СВО

Фото: ИА «Общественное мнение» Двоих в Пензенской области осудили за кражу денег у участника СВО

Фото: ИА «Общественное мнение»

Суд установил, что 33-летний фигурант предложил знакомому из Сердобского района заключить контракт на военную службу. Для реализации преступной схемы осужденный организовал фиктивный брак между 58-летним потерпевшим и 33-летней местной жительницей, с которой ранее договорился. В июле 2025 года военнослужащий подписал контракт, после чего злоумышленники завладели его банковской картой.

В августе 2025 года фигуранты похитили со счета участника СВО более 828 тыс. рублей. Бессоновский районный суд назначил организатору 7,5 года лишения свободы в колонии общего режима. Его соучастница получила два года лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком.

Суд также удовлетворил иск сына погибшего участника СВО о взыскании ущерба в размере 832,7 тыс. рублей. Кроме того, по иску прокурора брак, заключенный осужденной с военнослужащим, был признан недействительным. Благодаря вмешательству прокуратуры также удалось пресечь незаконное получение фиктивной супругой более 13 млн рублей, причитающихся в связи с гибелью бойца.

Марина Окорокова