Новый род клопов-слепняков назвали в честь Тейлор Свифт

Ученые Университета Калифорнии в Риверсайде назвали новый вид австралийских клопов и четыре их разновидности в честь американской певицы Тейлор Свифт и ее альбомов. Описание вновь изученных насекомых опубликовано в научном журнале «Систематика и эволюция насекомых».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Insect Systematics & Evolution Новый род клопов-слепняков Swiftiephylus taylorae Фото: Insect Systematics & Evolution Следующая фотография 1 / 2 Фото: Insect Systematics & Evolution Новый род клопов-слепняков Swiftiephylus taylorae Фото: Insect Systematics & Evolution

В докладе описаны 12 новых видов насекомых. Один из новых родов назван Swiftiephylus (поклонники певицы называют себя «свифти»). В него вошли четыре вида, названные в честь певицы и ее альбомов,— Swiftiephylus taylorae (собственно имя певицы), Swiftiephylus amator (латинское название ее альбома «Lover»), Swiftiephylus intrepidus (альбом «Fearless») и Swiftiephylus poetorum (альбом «The Tortured Poets Department»). Как утверждают ученые, все клопы — травоядные и не несут опасности ни людям, ни животным.

Как сообщает Variety, названия клопам придумала докторант университета Сара Шредер. «Для меня, "свифти" с рождения, показалось правильным и искренним выразить Тейлор уважение таким способом, а также привлечь внимание к разнообразию насекомых, которое нам еще предстоит открыть»,— цитирует госпожу Шредер журнал.

Андрей Келекеев