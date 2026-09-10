ФК «Челябинск» вышел в пятый раунд Кубка России

Футбольный клуб «Челябинск» обыграл в выездном матче «Динамо-Барнаул» и обеспечил себе выход в пятый раунд Пути регионов Кубка России. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. В следующем этапе турнира челябинцам предстоит матч против костромского «Спартака», которому команда недавно уступила в регулярном чемпионате.

Победа в Барнауле позволила «Челябинску» продолжить борьбу за трофей в кубковой сетке. Соперником по пятому раунду станет «Спартак» (Кострома). Для челябинского клуба это вторая встреча с командой за месяц: в матче 9-го тура Первой лиги, прошедшем ранее в сентябре, южноуральцы проиграли костромичам на своем поле со счетом 0:1. Тогда единственный мяч забил Давид Караев.

Евгений Рыженьков