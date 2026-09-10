Микрогранты от Росмолодежи в 2026 году получат 11 нижегородских проектов

Нижегородская область заняла первое место по сумме грантов в конкурсе «Росмолодежь.Гранты: «Микрогранты» в 2026 году, сообщил губернатор Глеб Никитин. В общей сложности 11 проектов из региона получат 2,97 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Нижегородской области Фото: Правительство Нижегородской области

По словам главы региона, нижегородские инициативы охватывают практически все сферы: от спорта и экологии до медиа и работы с людьми с ограниченными возможностями здоровья. «Например, программа Карины Крохиной направлена на адаптацию людей с инвалидностью. Проект Екатерины Заболтаевой «Медиадеревня» — палаточный интенсив для молодежи, где участники погружаются в природную среду, обучаются медианавыкам и создают контент о местных жителях и традициях», — рассказал Глеб Никитин.

По количеству грантов Нижегородская область делит первое место с Башкортостаном, но у республики общая сумма меньше — 2,6 млн руб.

Министр молодежной политики Нижегородской области Светлана Ануфриева назвала победу в конкурсе доброй традицией для региона.

Всего на конкурс поступило более 5 тыс. заявок. Объем финансирования в 2026 году стал рекордным — 155 проектов получили почти 40 млн руб. Это на 10 млн руб. больше по сравнению с суммой прошлого года, добавил Глеб Никитин.

Галина Шамберина