В Казани в техническом режиме открылся инклюзивный центр «Ярдэм» на улице Серова. Его официальное открытие состоится позднее, одновременно с завершением благоустройства бульвара «Ярдэм», сообщила пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани в техническом режиме открылся инклюзивный центр «Ярдэм»

Фото: Пресс-служба мэрии Казани В Казани в техническом режиме открылся инклюзивный центр «Ярдэм»

Фото: Пресс-служба мэрии Казани

Центр предоставляет бесплатные услуги незрячим людям и людям с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Трехэтажный комплекс площадью 3,8 тыс. кв. м рассчитан примерно на 230 посетителей в день.

В центре есть бассейн, в котором одновременно могут заниматься до 24 человек. Для маломобильных посетителей предусмотрены подъемники и спуски для колясок в воду.

Также в комплексе работают кабинеты массажа, лечебной физкультуры и оздоровительных процедур, залы эрготерапии, арт-терапии и мелкой моторики, тренажерный зал и кабинет виртуальных тренировок. Для досуга предусмотрен кинозал для показа фильмов с тифлокомментированием. В кафе есть меню со шрифтом Брайля.

Анна Кайдалова