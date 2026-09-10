В Оренбуржье начали работу 1364 участковые избирательные комиссии

В Оренбургской области приступили к работе 1364 участковые избирательные комиссии: столько участков откроются 18, 19 и 20 сентября. На них избиратели смогут голосовать на выборах депутатов Государственной Думы и Законодательного Собрания региона. Как сообщили накануне в региональном правительстве, в 13 муниципальных образованиях также пройдут выборы в органы местного самоуправления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Членам УИК предстоит подготовить помещения и обеспечить условия для голосования, продолжить информирование граждан и прием заявлений. Избиратели могут проверить сведения о себе в списках, до 14 сентября выбрать удобный участок через «Мобильный избиратель» и до 14:00 20 сентября подать заявление о голосовании на дому — лично, по телефону или через родственников и знакомых. В пресс-службе уточнили, что комиссии работают в будни с 16:00 до 20:00, в выходные — с 10:00 до 14:00.

Яна Вежлева