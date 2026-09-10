Путин поручил заняться проблемой стихийных свалок в Псковской области

Президент России Владимир Путин провел в Кремле встречу с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым. Глава государства попросил уделить внимание проблеме несанкционированных свалок в регионе.

Господин Ведерников отметил, что проблема стихийных свалок усугубляется летом, когда число людей в области увеличивается в три раза. «Поэтому мы разбираем к осени, зиму еще как-то держимся, а летом эта проблема возникает»,— сказал губернатор (цитата по сайту Кремля).

Для решения проблемы в Пскове разработали программное обеспечение «Стоп Свалка» — систему, которая фиксирует номера автомобилей и сканирует лица, рассказал Михаил Ведерников. «В Пскове увидели хороший результат, поэтому будем этот опыт транслировать на муниципалитеты, где такая проблема есть»,— добавил он.

Владимир Путин также указал на нехватку врачей в Псковской области. «Врачей не хватает, но дефицит уже не такой острый. Мы эту задачу понимаем»,— ответил губернатор. Власти региона рассчитывают решить проблему в ближайшие несколько лет. «Вакансии достаточно динамично заполняются, приезжают из других регионов, даже из Москвы и Санкт-Петербурга»,— подчеркнул господин Ведерников.