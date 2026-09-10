Путин поручил заняться проблемой стихийных свалок в Псковской области
Путин встретился в Кремле с губернатором Псковской области Ведерниковым
Президент России Владимир Путин провел в Кремле встречу с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым. Глава государства попросил уделить внимание проблеме несанкционированных свалок в регионе.
Господин Ведерников отметил, что проблема стихийных свалок усугубляется летом, когда число людей в области увеличивается в три раза. «Поэтому мы разбираем к осени, зиму еще как-то держимся, а летом эта проблема возникает»,— сказал губернатор (цитата по сайту Кремля).
Для решения проблемы в Пскове разработали программное обеспечение «Стоп Свалка» — систему, которая фиксирует номера автомобилей и сканирует лица, рассказал Михаил Ведерников. «В Пскове увидели хороший результат, поэтому будем этот опыт транслировать на муниципалитеты, где такая проблема есть»,— добавил он.
Владимир Путин также указал на нехватку врачей в Псковской области. «Врачей не хватает, но дефицит уже не такой острый. Мы эту задачу понимаем»,— ответил губернатор. Власти региона рассчитывают решить проблему в ближайшие несколько лет. «Вакансии достаточно динамично заполняются, приезжают из других регионов, даже из Москвы и Санкт-Петербурга»,— подчеркнул господин Ведерников.
В апреле 2023 года президент России Владимир Путин поддержал намерение губернатора Псковской области Михаила Ведерникова баллотироваться на второй срок, отметив эффективность его команды и набранный темп работы в регионе. Ранее, в январе 2021 года, губернатор Ведерников докладывал президенту о ходе устранения последствий ледяного дождя, из-за которого более 20 тыс. человек остались без электроэнергии. Еще раньше, в ноябре 2020 года, Михаил Ведерников обращался к президенту за дополнительными средствами для бюджета Псковской области из-за дефицита, возросшего почти на 2 млрд рублей на фоне пандемии COVID-19. В декабре 2022 года Владимир Путин посещал завод «Титан-Полимер» в Псковской области и проводил встречу с губернатором.
Встречи президента России с руководителями регионов, в ходе которых обсуждаются актуальные проблемы, происходят регулярно. Например, 6 мая 2026 года Владимир Путин встречался с губернатором Тамбовской области Евгением Первышовым для обсуждения поддержки ветеранов специальной военной операции, а 29 декабря 2025 года он провел рабочую встречу с губернатором Московской области Андреем Воробьевым, где обсуждались модернизация инфраструктуры, догазификация, развитие детской медицины и внедрение искусственного интеллекта. Эти встречи позволяют главам регионов докладывать о проделанной работе и текущих проблемах.