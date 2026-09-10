Татарстан получает из федерального бюджета 2,8 млрд руб. на обеспечение льготников лекарствами. Республика могла бы получать 6 млрд руб., если бы получатели набора социальных услуг не отказывались от лекарственной льготы в пользу денежной компенсации, сообщила замминистра здравоохранения Татарстана Фарида Яркаева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татарстану выделяют на обеспечение льготников лекарствами 2,8 млрд рублей

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Татарстану выделяют на обеспечение льготников лекарствами 2,8 млрд рублей

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По словам госпожи Яркаевой, объем финансирования программы зависит в том числе от числа льготников, выбравших социальный пакет в натуральной форме.

Сейчас от бесплатных лекарств отказались 58,5% татарстанских льготников. Годом ранее показатель составлял 58,6%. В среднем по России доля отказавшихся достигает около 75%.

Денежная компенсация за отказ от лекарственной части НСУ составляет около 1,4 тыс. руб. в месяц, или порядка 16 тыс. руб. в год.

Анна Кайдалова