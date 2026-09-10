В Башкирии арестовали обвиняемого в поджоге полицейской машины

Октябрьский городской суд арестовал 69-летнего местного жителя, обвиняемого в поджоге полицейской машины, сообщают пресс-служба МВД Башкирии и объединенная пресс-служба судов республики. Он обвиняется в теракте (ч. 1 ст. 205 УК РФ) и пробудет под стражей до 7 ноября.

По предварительным данным, днем 7 сентября обвиняемый во дворе жилого дома 35-го микрорайона облил горючей жидкостью служебный автомобиль полиции и поджег его, снимая свои действия на телефон. Пострадавших нет.

Отмечается, что "по указанию неустановленного лица, активно поддерживающего Вооруженные силы Украины, обвиняемый выполнил поручение по подрыву автотранспорта органов власти».

На допросе в полиции задержанный пояснил, что ранее был обманут мошенниками на сумму около 700 тыс. руб. В дальнейшем телефонные аферисты, пообещав возврат денег, потребовали поджечь автомобиль.

Ущерб от его действий превысил 1 млн руб.

Майя Иванова