Жителей Челябинской области осудили за похищение человека и вымогательство денег

Еманжелинский городской суд признал виновными двух участников этнической организованной группы в похищении человека и вымогательстве денег (п. «а», «в», «з» ч. 2 ст. 126, п. «а», «г» ч. 2 ст. 163 УК РФ). Об этом „Ъ-Южный Урал“ сообщил источник из зала суда.

По данным источника, два местных жителя похитили человека и требовали с его родственников выкуп за освобождение. Сотрудники УФСБ России во время операции разыскали преступников и вернули потерпевшего домой. Одному из фигурантов назначено наказание в виде шести лет шести месяцев лишения свободы, второму — шести лет. Отбывать его подельники будут в колонии строгого режима.

Виталина Ярховска