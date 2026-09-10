Песков назвал эфемерной угрозу самолету Зеленского при вылете из Кишинева

Никакой угрозы самолету президента Украины Владимира Зеленского при вылете из аэропорта Кишинева не было. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Что касается этой эфемерной угрозы для самолета (Владимира Зеленского при вылете из Кишинева.— “Ъ”), ее не существовало. Это уже признали сами украинцы,— сказал журналистам Дмитрий Песков.— Украинцы пытались, пытаются и, по всей видимости, будут дальше пытаться устраивать провокации с тем, чтобы побольше, поплотнее втянуть в войну своих западных кураторов».

9 сентября премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере заявил, что самолет украинского президента «едва не был задет» дроном при вылете из Молдовы. Норвежский премьер не уточнил, откуда у него появилась эта информация, и чей это был дрон. Владимир Зеленский вылетал из страны, чтобы поучаствовать в церемонии похорон короля Норвегии Харальда V. Baltijas Balss со ссылкой на украинские власти писал, что самолет господина Зеленского задержали в аэропорту в Кишиневе из-за закрытия воздушного пространства.