В Чебоксарах руководство агрокомпании задолжало работникам 5 млн рублей
В Чебоксарах выявили задолженность по заработной плате перед 38 работниками ООО «КиПиАй Агро», находящегося в процедуре банкротства. Сумма долга составляла около 5 млн руб., сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
В Чебоксарах руководство агрокомпании задолжало работникам 5 млн рублей
Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ
В адрес руководства предприятия внесли представление, а в отношении генерального директора возбудили административное дело о нарушении сроков выплаты заработной платы.
Задолженность перед работниками погасили.
Согласно данным Rusprofile, ООО «Кипиай Агро» зарегистрировано в 2015 году в Чебоксарах и занимается выращиванием зерновых, зернобобовых и масличных культур.