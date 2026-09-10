В Чебоксарах выявили задолженность по заработной плате перед 38 работниками ООО «КиПиАй Агро», находящегося в процедуре банкротства. Сумма долга составляла около 5 млн руб., сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Чебоксарах руководство агрокомпании задолжало работникам 5 млн рублей

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ В Чебоксарах руководство агрокомпании задолжало работникам 5 млн рублей

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В адрес руководства предприятия внесли представление, а в отношении генерального директора возбудили административное дело о нарушении сроков выплаты заработной платы.

Задолженность перед работниками погасили.

Согласно данным Rusprofile, ООО «Кипиай Агро» зарегистрировано в 2015 году в Чебоксарах и занимается выращиванием зерновых, зернобобовых и масличных культур.

Анна Кайдалова