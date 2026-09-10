De Volkskrant: сотни постов премьера Нидерландов написаны с помощью ИИ

Сотни публикаций в социальных сетях премьер-министра Нидерландов Роба Йеттена и его партии «Демократы 66» (D66) были написаны с помощью искусственного интеллекта (ИИ). К такому выводу пришла газета De Volkskrant, проанализировав свыше 1,8 тыс. сообщений, опубликованных с 2021 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Роб Йеттен

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters Роб Йеттен

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

Издание утверждает, что написанные с помощью нейросетей посты начали появляться с 2025 года. Как минимум 232 сообщения — как самого премьер-министра (68 постов), так и его партии (164) — в соцсетях были сгенерированы с помощью ChatGPT или Claude. Эти посты часто публиковали на нескольких каналах, поэтому общее число публикаций выше — 434. Причем эти сообщения касались деликатных тем: конфликта на Украине, памяти жертв крушения рейса MH17, посещения концлагеря Вестерборк.

В партии D66 подтвердили, что используют ИИ при подготовке публикаций в качестве вспомогательного инструмента для написания черновиков, избегания орфографических ошибок, структурирования или сокращения текстов. Иногда сгенерированные тексты политики утверждают без изменений. D66 признает, что ИИ также использовался при создании автобиографической книги господина Йеттена. При этом публикации в соцсетях политика основаны на его опыте и предоставленной им информации. Сам господин Йеттен согласовывает и редактирует тексты. Премьер-министр не комментировал расследование газеты.