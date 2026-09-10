КХЛ выплатит челябинскому «Трактору» более 107 млн рублей

Совет директоров Континентальной хоккейной лиги утвердил распределение доходов между клубами по итогам сезона-2025/2026. Общая сумма выплат всем участникам чемпионата составила 2,36 млрд руб. Челябинский ХК «Трактор» получит из этой суммы 107,21 млн руб., заняв шестое место в лиге по объему причитающихся средств.

Согласно принятой в лиге методике, 30% от общей суммы распределяется пропорционально спортивным достижениям команд. Оставшиеся 70% формируются на основе рейтинга, учитывающего девять показателей: стоимость спортивного результата, посещаемость арен, ТВ-индекс, работу со СМИ и доходы от коммерческой деятельности (билетная программа, питание, мерчандайзинг). Источниками выплат выступают доходы от продажи телевизионных и беттинг-прав, а также целевые отчисления от азартных игр.

По объему выплат челябинский клуб уступил ярославскому «Локомотиву» (215,9 млн руб.), казанскому «Ак Барсу» (175,9 млн руб.), магнитогорскому «Металлургу» (155,4 млн руб.), омскому «Авангарду» (147,1 млн руб.) и уфимскому «Салавату Юлаеву» (107,3 млн руб.). Еще один представитель Челябинской области — магнитогорский «Металлург» — вошел в топ-3 рейтинга КХЛ.

Лига рекомендует клубам направлять полученные средства на модернизацию инфраструктуры арен, улучшение сервиса для зрителей и организацию мероприятий по привлечению болельщиков.

Евгений Рыженьков