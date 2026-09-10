Строительством модульного бассейна в Орде займется компания из Москвы

Победителем конкурса на право изготовления и монтажа оборудования для создания модульного плавательного бассейна в Ординском округе признано ООО «Проммодульизготовление». Цена контракта составит 293,9 млн руб.

Бассейн необходимо собрать из набора модулей, в которых разместятся административные и технические помещения, душевые и раздевалки, а также чаша для плавания. Площадь бассейна составит 589 кв. м. В нем будет пять дорожек длиной 25 м каждая. Пропускная способность бассейна должна составлять 36 человек в смену, он будет работать в четыре смены.

К работам требуется приступить 14 сентября 2026 года, сдать объект — 31 августа 2027 года.

ООО «Проммодульизготовление» зарегистрировано в Москве в мае 2017 года и занимается производством строительных металлических конструкций и их частей. Выручка компании за 2025 год составила 4,1 млрд руб., увеличившись на 34% по сравнению с предыдущим годом, чистая прибыль выросла на 52% — до 616 млн руб.