НОВИКОМ и Калининградская область расширят сотрудничество в сфере поддержки промышленности и бизнеса

АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (входит в холдинг «РТ-Финанс» Госкорпорации Ростех) расширяет поддержку промышленных предприятий и бизнеса Калининградской области. Перспективы дальнейшего сотрудничества и реализации значимых для региона проектов обсудили губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных и Председатель Правления банка НОВИКОМ Елена Георгиева. Встреча состоялась в рамках мероприятий, посвященных 80-летию Калининградской области.

Фото: АО АКБ «НОВИКОМБАНК»

Стороны отметили положительную динамику социально-экономического развития региона и обсудили расширение взаимодействия по ключевым направлениям. В их числе — поддержка промышленных предприятий, содействие развитию малого и среднего бизнеса, а также реализация социальных программ для работников промышленности.

«Калининградская область — особенный регион России с большим потенциалом развития. Его отличают уникальное географическое положение и привлекательные условия для ведения бизнеса. В Калининградской области работают предприятия Ростеха, которые вносят значимый вклад в развитие ее промышленного потенциала. Главное богатство региона — люди, чей ежедневный труд способствует развитию промышленности и укреплению нашей страны. НОВИКОМ заинтересован в дальнейшем расширении сотрудничества с Калининградской областью и готов и дальше участвовать в реализации проектов, направленных на развитие экономики и повышение качества жизни жителей региона», — заявила Елена Георгиева.

Алексей Беспрозванных поблагодарил руководство НОВИКОМ за деятельное участие в проектах развития самого западного региона страны.

«Вашу работу в нашем регионе отличают понимание его особенностей и профессиональный подход к каждому проекту: и в деле поддержки промышленных предприятий, и в социальных и благотворительных инициативах компании, которые команда НОВИКОМ реализовала в год знаменательного юбилея Калининградской области», — отметил губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных.

В рамках празднования 80-летия Калининградской области НОВИКОМ также выступил организатором специальной программы для жителей региона. Центральным событием стала парусная регата. В церемонии открытия спортивного праздника приняли участие Елена Георгиева, заместитель Министра финансов Калининградской области Анатолий Горкин и первый заместитель генерального директора «Калининградского янтарного комбината» Александр Федосеев.

Сотрудничество НОВИКОМ и Калининградской области развивается на протяжении нескольких лет. В 2024 году банк и регион заключили соглашение о сотрудничестве, предусматривающее взаимодействие в реализации инвестиционных программ, поддержке промышленного комплекса и внедрении современных банковских технологий. В мае 2025 года в Калининграде открылся офис НОВИКОМ.

Среди клиентов банка — ведущие промышленные предприятия региона: АО «Калининградский янтарный комбинат», АО «150-АРЗ» и ООО «Швабе-Северо-Запад». НОВИКОМ также является официальным банком футбольного клуба «Балтика».

*** АО АКБ «НОВИКОМБАНК» входит в 15 крупнейших банков России. Создан в 1993 году. Входит в холдинг «РТ-Финанс». Банку присвоены рейтинги высокого уровня кредитоспособности и надежности со стабильным прогнозом «Эксперт РА» «ruАА», «НКР» АА.ru и АКРА «АА(RU)», а также рейтинг НРА «АА|ru|» с позитивным прогнозом. Рейтинг CSCI Pengyuan (Китай) — на уровне «AA+» со стабильным прогнозом. Предоставляет полный спектр банковских услуг во всех сегментах финансового рынка. Приоритетное направление деятельности — финансирование отечественных промышленных предприятий высокотехнологичных отраслей. Является профессиональным участником рынка ценных бумаг и участником системы страхования вкладов.

*** Холдинг «РТ-Финанс» консолидирует все финансовые активы Государственной корпорации «Ростех» и является центром компетенции финансовых услуг Корпорации, включая составление финансовой отчётности по МСФО. В структуру «РТ-Финанс» входят банк НОВИКОМ, негосударственный пенсионный фонд «Ростех», страховой брокер «РТ-Страхование», общество взаимного страхования «РТ-Взаимное Страхование» и ряд других организаций. Кредитные рейтинги: Эксперт-РА: ruAAA, АКРА: AA(RU).

*** Госкорпорация Ростех — крупнейшая машиностроительная компания России. Объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа. Развивает высокотехнологичные гражданские производства в стратегических важных для страны отраслях, таких как авиастроение, двигателестроение, транспортное и энергетическое машиностроение, медицинское приборостроение, фармацевтика, новые материалы и др. В состав корпорации входят такие известные бренды, как КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе», Концерн «Калашников», КРЭТ, «Высокоточные комплексы», «Рособоронэкспорт», «Росэл», «Нацимбио» и др. Стратегия развития Корпорации до 2036 года направлена на дальнейшее развитие оборонного производства, военно-технического сотрудничества с другими государствами, увеличение доли гражданской продукции, создание новых частно-государственных партнерств. Консолидированная выручка в 2025 году превысила 4,5 трлн рублей.

АО АКБ «НОВИКОМБАНК»