В Башкирии рассмотрят вопрос о реинтродукции лошади Пржевальского

На заседании рабочей группы башкирского отделения Русского географического общества в Кугарчинском районе обсудили опыт коллег из Оренбургской области по реинтродукции лошади Пржевальского. «В нашей республике есть все условия для реализации аналогичной инициативы, проработаем этот вопрос», — написал в соцсетях лава Башкирии Радий Хабиров.

Также, по его словам, обсудили промежуточные итоги большой системной работы по разведению зубров в республике.

Глава региона отметил, что сейчас популяция зубров в Башкирии насчитывает 33 особи, включая семерых телят, которые родились здесь.

Майя Иванова

Майя Иванова