СКР возбудил уголовное дело после нападения на водителя трамвая в Перми

В Перми следователем СК России возбуждено уголовное дело по факту хулиганства, совершенного группой молодых людей на одной из трамвайных остановок. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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Инцидент произошел 9 сентября в Свердловском районе Перми. Группа молодых людей после выхода из трамвая №12 стала вести себя агрессивно: один из юношей ударил по обшивке вагона, другой зашел в кабину, затеял конфликт с водителем и ударил его по лицу.

Следователь СК России и полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, в том числе личности фигурантов. Расследование уголовного дела продолжается.