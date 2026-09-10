Челябинская область подписала соглашение о трудовых отношениях с профсоюзами

На заседании правления Союза промышленников и предпринимателей Челябинской области в Миассе было заключено трехстороннее соглашение о регулировании социально-трудовых отношений в регионе на 2027–2029 годы. Подписи поставили председатель южноуральского правительства Иван Куцевляк, первый вице-президент СПП области Павел Шиляев и председатель Федерации профсоюзов региона Олег Екимов, сообщает пресс-служба правительства Южного Урала.

Соглашение определяет основные направления взаимодействия власти, работодателей и профсоюзов на ближайшие три года. Документ дополнен положениями в сфере демографической политики и поддержки семей, а также участников СВО и членов их семей. Среди новых задач — формирование сбалансированного рынка труда и сокращение кадрового дефицита, внедрение робототехнических комплексов и технологий искусственного интеллекта. Отдельный блок в обновленном соглашении посвящен развитию наставничества. Руководители предприятий устанавливают надбавки за наставничество на каждого прикрепленного сотрудника, а в регионе действуют собственные меры поддержки этого направления.