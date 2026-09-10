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В Алатыре проверят условия участков, выданных многодетным семьям

Следственный комитет проведет проверку земельных участков в Алатыре, предоставленных многодетным семьям в 2013 году. Об этом сообщила пресс-служба СКР.

По данным СКР, на территории нет систем водоснабжения и водоотведения, отсутствует уличное освещение. Подъездные дороги находятся в неудовлетворительном состоянии: грунтовое покрытие размывает во время осадков.

Председатель СК Александр Бастрыкин поручил провести процессуальную проверку и доложить о ее результатах.

Анна Кайдалова