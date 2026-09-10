В Ульяновской области оштрафованы владельцы незаконных баз-стоянок маломерного флота

В Димитровграде выявлены нарушения при эксплуатации баз-стоянок для маломерных судов. Четыре объекта на реке Большой Черемшан использовались частными организациями без постановки на учет в Центре ГИМС ГУ МЧС России по Ульяновской области. Факт нарушения установила транспортная прокуратура во время проверки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Евдокимов / Коммерсантъ Фото: Игорь Евдокимов / Коммерсантъ

По требованию транспортного прокурора организаторам стоянок были внесены представления. После этого базы-стоянки поставили на учет.

На основании материалов прокуратуры Центр ГИМС привлек виновных лиц к административной ответственности по ст. 11.12 КоАП РФ (нарушение правил пользования базами для стоянок маломерных судов). Нарушителям назначены штрафы.

Георгий Портнов