Экс-гендиректор «Башспирта» просит вернуть уголовное дело на допрасследование

Как стало известно «Ъ-Уфа», бывший генеральный директор АО «Башспирт» Рауф Нугуманов, обвиняемый в должностных преступлениях, обратился к прокурору Башкирии Ивану Грибову с ходатайством о возврате уголовного дела на дополнительное расследование с назначением повторной экспертизы.

Как ранее сообщал «Ъ-Уфа», в марте 2025 года Кировский райсуд признал Рауфа Нугуманова виновным в причинении ущерба компании путем обмана или злоупотребления доверием (п. «а», «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ) и приговорил к пяти годам условно. Тогда суд пришел к выводу, что подсудимый, руководя «Башспиртом», по завышенным ценам арендовал здания на улице Пушкина в Уфе, где компания планировала открыть ресторан, на улице Ленина — тут «Башспирт» запускал свой флагманский магазин, а также склады в логистическом комплексе «Сигма» на Гвардейской улице.

В июле прошлого года Верховный суд Башкирии сократил срок наказания на три месяца, а в конце декабря Шестой кассационный суд общей юрисдикции отменил приговор и вернул уголовное дело в прокуратуру. Повторно в суд оно еще не поступало.

В обращении прокурору господин Нугуманов отметил, что обвинение по эпизоду, связанному с арендой здания на улице Пушкина, строится исключительно на ошибочных результатах экспертизы, проведенной Башкирской лабораторией судебной экспертизы. Тогда специалист посчитал, что рыночная стоимость аренды кв. м в здании на Пушкина должна была составить около 700 руб., а не 1,5 тыс. руб. Рауф Нугуманов полагает, что экспертиза была произведена с нарушением норм оценочного законодательства.

В качестве аргумента господин Нугуманов приложил результаты альтернативной экспертизы рыночной стоимости аренды здания. По мнению эксперта Российского федерального центра судебной экспертизы имени профессора Шляхова при Министерстве юстиции России, рыночная стоимость аренды «квадрата» на улице Пушкина составляла 1,27 тыс. руб.

Олег Вахитов