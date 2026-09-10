Уфимка обвиняется в незаконной передаче банковских карт

Калининский районный суд Уфы рассмотрит уголовное дело в отношении 22-летней местной жительницы, обвиняемой в неправомерном обороте средств платежей (чч. 3, 4 ст. 187 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

По версии следствия, в августе 2025 года уфимка за 14,5 тыс. руб. передала неизвестным данные своих банковских карт. Затем на эти карты поступило более 4 млн руб., в том числе 1,6 млн руб. от жительницы Коми, которая получила компенсацию за гибель родственника в зоне военной спецоперации. Сняв эту сумму с карты, обвиняемая передала ее неизвестному.

Во время следующей попытки обналичить деньги в отделении банка ее задержали сотрудники полиции.

Прокуратура Уфы направила в суд иск о взыскании с обвиняемой суммы неосновательного обогащения, а также денег, которых лишилась семья участника СВО.

Майя Иванова