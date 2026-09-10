В Челябинске будут судить ОПГ мошенников в сфере грузоперевозок

Главное следственное управление ГУ МВД России по Челябинской области завершило расследование уголовных дел в отношении семи участников преступной группировки, занимавшейся мошенничеством в сфере грузоперевозок. Ранее в суд поступили дела еще двух подельников, сообщает пресс-служба регионального полицейского главка.

Расследование начали после обращения в полицию сотрудника челябинской транспортной компании. Он сообщил, что организация-посредник не рассчиталась с ними после оплаты перевозки, причинив ущерб в 100 тыс. руб. Выяснилось, что эта компания оформлена на подставное лицо — 49-летнего ростовчанина, ведущего асоциальный образ жизни. Вскоре сотрудники правоохранительных органов подтвердили существование межрегионального преступного сообщества. Оно действовало в 2022–2025 годах в нескольких субъектах России, в том числе в Челябинской и Рязанской областях.

По версии следствия, у ОПГ была четкая структура. «Колл-центр» через интернет искал клиентов и заключал фиктивные договоры на доставку груза от имени подставных фирм. После получения оплаты злоумышленники не рассчитывались с компанией. Вторая группа подельников регистрировала юридические лица и индивидуальных предпринимателей из числа людей, ведущих асоциальных образ жизни. Также она открывала счет и контролировала финансовые потоки. После накопления долгов компании ликвидировали для сокрытия следов. Всего, по данным ГУ МВД по региону, сообщники совершили около 70 преступлений. Общий ущерб от них предварительно оценивается в 3 млн руб.

Деятельность сообщества была пресечена в июне 2025 года. Были возбуждены дела о мошенничестве, организации преступного сообщества и участии в нем, обороте поддельных документов, легализации денег, полученных преступным путем, незаконном образовании юридического лица, вовлечении ребенка в совершение противоправных действий, а также неправомерном обороте средств платежей (ч. 4 ст. 159, ч. 1, 2 ст. 210, ч. 4 ст. 327, ст. 174.1, ст. 173.1, ч. 1, 2 ст. 187, ч. 4 ст. 150 УК РФ). Задержаны девять человек по всей стране, в том числе несовершеннолетний. В отношении 37-летнего организатора и трех активных участников избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В отношении других фигурантов применены меры в виде залога и подписки о невыезде. Уголовные дела направлены в Железнодорожный районный суд Рязани для рассмотрения по существу.

Виталина Ярховска