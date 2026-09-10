Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

В метро Казани тестируют оплату по QR-коду

В Казанском метро в тестовом режиме запустили оплату проезда по QR-коду. Об этом сообщила пресс-служба комитета по транспорту города.

В метро Казани тестируют оплату по QR-коду

В метро Казани тестируют оплату по QR-коду

Фото: Пресс-служба Комитета по транспорту Казани

В метро Казани тестируют оплату по QR-коду

Фото: Пресс-служба Комитета по транспорту Казани

Новый способ стал доступен на станциях «Аметьево», «Северный вокзал» и «Авиастроительная». В дальнейшем оплату по QR-коду планируют запустить на всех станциях метро.

Для оплаты пассажиру нужно приобрести в кассовом зале билет с QR-кодом, после чего приложить его к сканеру на турникете.

Анна Кайдалова