В Казанском метро в тестовом режиме запустили оплату проезда по QR-коду. Об этом сообщила пресс-служба комитета по транспорту города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В метро Казани тестируют оплату по QR-коду

Фото: Пресс-служба Комитета по транспорту Казани В метро Казани тестируют оплату по QR-коду

Фото: Пресс-служба Комитета по транспорту Казани

Новый способ стал доступен на станциях «Аметьево», «Северный вокзал» и «Авиастроительная». В дальнейшем оплату по QR-коду планируют запустить на всех станциях метро.

Для оплаты пассажиру нужно приобрести в кассовом зале билет с QR-кодом, после чего приложить его к сканеру на турникете.

Анна Кайдалова