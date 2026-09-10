В Самаре к 440-летию города запустили мобильное туристическое приложение

В Самаре появилось собственное туристическое мобильное приложение — «Визит Самара». Его разработало туристическое сообщество региона специально к юбилею города: 13 сентября Самара отметит 440-летие.

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С помощью приложения можно записаться на бесплатные экскурсии, увидеть полную программу праздничных мероприятий и найти события, которых нет в других источниках.

Праздничная программа стартовала уже сейчас и включает экскурсии по знаковым местам Самары и знакомство с историей города, культурные мероприятия (концерты, литературные встречи, спектакли и специальные программы), а также выставки об истории, культуре и знаковых людях города.

Главное новшество юбилейного года — серия бесплатных тематических экскурсий для гостей и жителей города. Онлайн-запись на них доступна через приложение «Визит Самарп». Чтобы записаться на понравившуюся экскурсию, нужно скачать приложение и выбрать подходящий маршрут в программе.

Георгий Портнов